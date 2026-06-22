In Campania apre il Villaggio dei sapori sul mare con vista mozzafiato: l’ingresso è gratis

Gusto Italia in Tour fa tappa a Vietri sul Mare: ha preso ufficialmente il via la tappa della celebre fiera delle tipicità italiane e della tradizione artigiana nella suggestiva cornice del Lungofiume del borgo campano. Fino al 28 giugno sarà possibile perdersi tra i sapori della tradizione godendo di una vista mozzafiato sul mare.

Gusto Italia a Vietri: il villaggio dei sapori sul mare, ingresso gratis

Si tratta della prima tappa estiva del tour di Gusto Italia, inaugurato nell’incantevole borgo di Vietri sul Mare, rinomata località turistica della Costa d’Amalfi, nonchè Città della Ceramica Patrimonio dell’UNESCO.

Un vero e proprio villaggio sul mare che, fino al 28 giugno, accoglierà cittadini, visitatori e turisti dalle 17:00 a mezzanotte, proponendo un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche d’Italia.

Le eleganti casette in legno offriranno il meglio delle specialità tradizionali tra prodotti tipici provenienti da svariate Regioni, prelibatezze ed eccellenze locali. Spazio anche all’artigianato artistico e tradizionale con creazioni handmade.

Il tutto in un’atmosfera di gioia e intrattenimento grazie agli spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei Burattini del Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella, oltre agli appuntamenti dedicati alla musica popolare tradizionale. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

“Inaugurata la tappa di Gusto Italia in Tour, la Fiera delle Tipicità Italiane e della Tradizione Artigiana. Organizzata con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Vietri sul Mare, la fiera si terrà sul caratteristico e bellissimo panorama del Lungofume di Marina di Vietri“ – si legge nella nota dell’amministrazione comunale.

“Ogni sera gli appuntamenti dedicati ai piccoli e alle famiglie con gli spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei Burattini della compagnia di Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella e tanti appuntamenti dedicati alla musica popolare tradizionale con la Compagnia di Musical Popolare L’Antiqua Giostra”.



