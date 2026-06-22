Torre Annunziata, torna il Premio Poppea Sabina 2026: sfide di poesia e monologhi

Torna a Torre Annunziata il concorso letterario Premio Poppea Sabina 2026, organizzato dalla Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS, con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Torre Annunziata.

La cultura locale celebrata con il Premio Poppea Sabina 2026

Il Premio Poppea Sabina 2026 rappresenta un momento di grande importanza per il panorama culturale e letterario di Torre Annunziata. Si tratta, infatti, di una preziosa occasione per i talenti inediti oplontini, e non solo, di mettersi in gioco, offrendo alla città il proprio contributo artistico. Coinvolti nella prima edizione numerosi licei della città, con grande partecipazione da parte di insegnanti e studenti.

“Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di far conoscere la nostra bellissima città”, hanno dichiarato il Presidente della Proloco Luigi Scognamiglio e l’Addetto Stampa Maria Polimeno in occasione dell’edizione 2025, “Gli studenti degli Istituti Superiori hanno accolto con entusiasmo la nostra idea, l’hanno sposata e si sono impegnati nel produrre poesie e monologhi.”

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e le inscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2026. E’ necessario inviare una propria opera inedita a info@prolocoplonti.it, che sia una poesia o un monologo, rispettivamente di un massimo di 4 e 7 minuti. I cinque finalisti selezionati saranno poi valutati da una giuria esperta durante la serata finale, prevista per metà ottobre. La vittoria dei partecipanti dipenderà non solo dall’opera, ma anche dall’interpretazione e della presenza scenica.