Sta emozionando il popolo del web il video che ritrae Antonella, una futura mamma di Torre del Greco e grandissima fan di Eros Ramazzotti, mentre realizza il sogno di cantare sul palco accanto all’artista.

Da Amsterdam al Maradona per Eros

Ci sono concerti in cui l’emozione di una singola persona riesce a invadere tutti: l’emozione è di Antonella 36 anni di Torre Del Greco, al nono mese di gravidanza, salita sul palco per un duetto improvvisato che ha commosso l’intero stadio. Ad attirare l’attenzione di tutti ancora prima dell’inizio del concerto il pancione della donna: un disegno con la scritta “Più bella cosa non c’è — Kevin 90% loading“. L’emozione è esplosa sulle note di “Musica è”, quando l’artista l’ha invitata a salire sul palco.

“L’anno scorso mio marito mi ha fatto un regalo enorme portandomi per la prima volta ad un concerto di Ramazzotti ad Amsterdam. Proprio durante quel viaggio mi ha fatto la proposta di matrimonio. Quando siamo tornati abbiamo scoperto di aspettare un bambino. È stato difficile gestendo un locale poter riandare ad un suo concerto, poi ho scoperto la data di Napoli ma non abbiamo preso i biglietti perché sarei stata quasi al termine della gravidanza – racconta Antonella – mio marito poi mi ha fatto una sorpresa e mi ha regalato i biglietti con posti a sedere nelle prime file”.

“Mi sono accorta che Eros ha fatto segno al cameraman di riprendere il mio pancione. Poi mi sono alzata su una sedia e lui, mi ha vista e mi ha invitata a salire sul palco. Un emozione bellissima, lui umile e gentile come un padre con una figlia. Alla fine della canzone mi ha dato un bacio sulla pancia ed è li che ho pianto, è stata un’emozione fortissima, rivedo i video e ho i brividi”, – ha spiegato emozionata.

La scelta del nome Kevin Eros

Antonella è fan di Ramazzotti dai primi anni di vita , da quando a soli quattro anni dopo aver subito un’operazione al cuore ascoltava le sue canzoni durante la ripresa. La scelta del nome Kevin è arrivata da subito ma dopo qualche giorno dal concerto è avvenuta la decisione di aggiungere come secondo nome Eros. “Tutti ora mi fermano e mi chiedono ‘ma tu sei quella di Kevin Eros’ anche a lavoro e mio marito risponde ‘lei è ancora incredula ed emozionata‘”.

Il video è arrivato anche al ginecologo della coppia: “Mi ha chiamato il dottore e mi ha detto di aver visto i video, siccome lui ascolta la musica in sala parto ha scelto di mettere Eros” – quindi nascerà già con la sua musica – poi quando crescerà gli mostrerò i video e gli racconteremo tutto”.

Le canzoni di Eros Ramazzotti sono la colonna sonora della vita di Antonella, la musica che lega alla sua storia, quella con il marito ed infine del proprio figlio. Infatti, lei e il marito stanno già considerando di acquistare un biglietto per il prossimo anno, per vivere un concerto anche insieme al piccolo Kevin Eros.