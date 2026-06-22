L’Europa nella Bolla Rovente, si supereranno i 39° a Napoli: mai così caldo dall’estate 2023

Meteo – L’Europa si prepara a vivere una stagione estiva decisamente bollente, con temperature di oltre 40 gradi e conseguenze dirette anche per l’Italia: la conferma sul caldo anomalo arriva dai dati del Centro Europeo.

Meteo, Europa nella bolla africana: mai così caldo dal 2003

Come rende noto Il Meteo, l’intero continente europeo si avvia verso una fase meteorologica estremamente anomala. Nei prossimi giorni l’avanzata di una imponente ondata di calore farà schizzare i termometri su temperature eccezionali, facendo quasi rivivere l’opprimente estate del 2003.

Una nuova fase bollente causata dall’espansione di una massiccia bolla d’aria rovente di origine subtropicale che darà il via al cosiddetto Heat Dome, una vera e propria cupola di calore che farà impennare le temperature giorno dopo giorno, azzerando la ventilazione e impedendo la formazione di nubi temporalesche.

Gli ultimi aggiornamenti del centro europeo indicano temperature di +15 gradi rispetto alla media stagionale per la prossima settimana. Valori record saranno toccati in Spagna con i 45 gradi previsti tra Siviglia e Cordova. Picchi di 40 gradi in Francia, tra Parigi e Tolosa, ma anche in Italia con i 40 gradi di Roma e i 39 di Napoli.

Ad allarmare maggiormente i meteorologi non è solo il picco termico assoluto (per il mese di giugno) ma soprattutto l’estensione geografica e l’intensità dell’anticiclone. Le proiezioni indicano che questa anomali ha la forza potenziale per insidiare, o addirittura abbattere, i record storici stabiliti durante il 2003.