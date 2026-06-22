Morto Vosa: era di Torre il pioniere della cardiochirurgia che ha salvato migliaia di bimbi

Si è spento Carlo Vosa, pioniere della Cardiochiurgia pediatrica, morto all’età di 80 anni, a Napoli, dopo aver combattuto a lungo contro una dolorosa malattia.

Morto il cardiochirurgo dei bimbi Carlo Vosa: eccellenza di Napoli

Originario di Torre del Greco, il professor Vosa si è spento nella sua casa di via Vittorio Colonna, a Napoli. Allievo di Maurizio Cotrufo, ha dedicato la sua vita ai bambini, salvando la vita a tanti piccoli pazienti, ponendosi come punto di riferimento per i trapianti di cuore in età pediatrica.

Tanti gli interventi svolti con successo nel corso della sua carriera, stravolgendo completamente il destino di migliaia di bambini e segnando per sempre il campo della cardiochirurgia infantile. Dedizione e professionalità che hanno “ridato” la vita anche a tanti bambini palestinesi che proprio dal luminare partenopeo sono stati operati.

Vosa, dopo la laurea, si è specializzato in cardiologia. Decisivo fu l’incontro con Maurizio Cotrufo, il cardiochirurgo che introdusse i trapianti di cuore nel Sud Italia e fece dell’ospedale Monaldi un’eccellenza del settore. Sulla stessa scia, Vosa fu il vero iniziatore dei trapianti nella cardiochirurgia pediatrica a Napoli.

Vanta anche significative esperienze all’estero, in particolare a Bordeaux, in Francia, al fianco del professore Francis Fontan, eccellenza internazionale nel campo della cardiochirurgia pediatrica. Vosa, per il suo operato, fu premiato anche con la medaglia d’oro della Sanità.

Non solo chirurgo d’eccellenza ma anche un uomo dal cuore grande che metteva al primo posto la persona, prima del paziente. Per questo aveva prestato attezione anche al piano umano del percorso di cura dotando il reparto di pediatria di musica, ludoteche e clown per rallegrare i piccoli ricoverati. I funerali si terranno oggi, lunedì 22 giugno. presso la Chiesa di San Pasquale a Chiaia.