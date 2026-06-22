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Tragedia nel Napoletano, si schianta contro un palo della luce e muore: aveva 50 anni

Giu 22, 2026 - Veronica Ronza

Ambulanza. Immagine di repertorio

Tragedia a Saviano, nel Napoletano, dove a seguito di un grave incidente stradale ha perso la vita un uomo, morto all’età di 50 anni.

Incidente a Saviano: è morto un uomo di 50 anni

L’uomo si trovava a bordo del suo scooter in via Sant’Erasmo, all’altezza del civico 40, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La vittima si sarebbe schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica, perdendo la vita sul colpo.

Al momento è ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 50enne non ci sarebbe stato nulla da fare: le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate fatali, decretandone la morte immediata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola. La salma è stata posta sotto sequestro per dare avvio alle indagini del caso e trasferita presso il secondo policlinico per l’esecuzione, su decisione dell’Autorità giudiziaria, dell’autopsia.

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Comune di Savianoincidente
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre