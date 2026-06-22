Il Messico arriva a Napoli, grande festival in piazza a Scampia: l’ingresso è gratis per tutti

Giovedì 25 giugno 2025, a partire dalle ore 19:30, in piazza Giovanni Paolo II a Scampia, Napoli, prenderà il via la prima edizione del Festival dell’Intercultura, un grande evento, a ingresso completamente libero e gratuito, ideato e realizzato dal Liceo Elsa Morante, in stretta collaborazione con la Municipalità 8.

Festival dell’Intercultura a Scampia: l’ingresso è gratis

Per una giornata la piazza napoletana si trasforma in un ideale crocevia di culture, lingue e visioni globali. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’istituto scolastico di aprire non soltanto le porte al territorio circostante, ma di strutturare connessioni internazionali stabili, partendo proprio dal Messico, protagonista della manifestazione e paese con il quale la scuola ha già avviato da tempo una fitta e proficua collaborazione.

Questa visione globale valorizza una profonda sinergia istituzionale, sancita dai patrocini dell’Ambasciata del Messico in Italia, del Consolato del Messico a Napoli, dell’Università di Salamanca, della Municipalità 8 – Comune di Napoli, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana: enti che hanno sposato il progetto con grande interesse ed entusiasmo, riconoscendone l’alto valore formativo e sociale.

La manifestazione si aprirà con un forte segnale di coesione territoriale e regionale grazie alla Federazione Bande, Cori e Majorette della Campania (FBCM). La loro attesa esibizione unirà simbolicamente i diversi comuni del territorio campano in un unico grande coro di inclusione, dimostrando il potere universale della musica come veicolo di pace e dialogo sociale.

Ad aprire l’ampio evento – dalle ore 20:10 – saranno previsti i saluti e i contributi istituzionali della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Marzocchella, della Dott.ssa Anna Distinto, Vicepresidente della Municipalità 8, e dei rappresentanti del Comune di Napoli e della Città Metropolitana. La serata sarà arricchita da un intervento video straordinario di Sua Eccellenza Genaro Lozano, Ambasciatore del Messico in Italia, a testimonianza del profondo valore interculturale del progetto.

Fino alla mezzanotte (ora di conclusione della manifestazione), la piazza sarà animata da un ricchissimo palinsesto di performance artistiche plurilingue, danze e letture curate direttamente dagli studenti del Liceo Elsa Morante. Parallelamente, il pubblico potrà fruire di mostre e laboratori artistici pensati per i bambini, interamente curati dagli artisti e dagli artigiani ospiti della serata.