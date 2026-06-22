Riapre AcquaFlash, il parco acquatico di Napoli: scivoli tra i più alti d’Europa e concerti

Riapre ufficialmente martedì 23 giugno 2026 AcquaFlash, il grande parco acquatico di Licola, in provincia di Napoli, nonché ex Magic World e Pareo Park che ha aperto i battenti per la prima volta, dopo anni di chiusura, nel 2024.

Estate 2026, apre Acquaflash: il grande parco acquatico di Napoli

Inizia ufficialmente l’estate presso il celebre parco partenopeo, pronto ad accogliere cittadini, visitatori e turisti (a partire dalle ore 10:00) con le sue celebri attrazioni acquatiche, le grandi onde della mega piscina, oltre due vasche per le famiglie e quella idromassaggio.

Ancora una volta protagonisti della stagione saranno i tanti giochi acquatici come lo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa, il Big Hole e il Family Rafting, oltre a tante altre attrazioni. Non mancheranno musica dal vivo, intrattenimento, ristorazione e zone relax.

Ad inaugurare il cartellone degli spettacoli sarà Cristina D’Avena con un grande pool party che animerà l’intero parco a partire dalle ore 16:00 di domenica 28 giugno, presentato da Hit Generation, con le sigle che hanno accompagnato intere generazioni per una giornata di emozioni, musica e divertimento.

I biglietti sono acquistabili online tramite l’apposita piattaforma o direttamente al botteghino di AcquaFlash. Per la giornata inaugurale con pool party il costo per gli adulti è di 25 euro, per i bambini di altezza tra 1 m e 1,50 m il costo è di 18 euro.

Per le altre giornate i prezzi dei biglietti online sono i seguenti: giorni feriali adulti 13 euro (anziché 16 euro al botteghino), ridotto bambini 9 euro; sabato, domenica e festivi adulti 18 euro (anziché 20 euro al botteghino), ridotto bambini 12 euro. Sono disponibili diverse promozioni che prevedono anche l’aggiunta del pasto, l’accesso di più persone o la possibilità di effettuare un abbonamento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di AcquaFlash.