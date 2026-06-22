Ospedale del Mare in fiamme, pazienti evacuati: incendio partito dalle pedane in legno

Aperta un’inchiesta sull’incendio divampato nel pomeriggio di domenica all’Ospedale del Mare di Napoli, quartiere Ponticelli, rendendo necessaria l’evacuazione dei pazienti ricoverati.

Incendio Ospedale del Mare a Ponticelli: cosa è successo

A prendere fuoco sarebbe stata la facciata esterna della palazzina situata sul lato del pronto soccorso. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 17:00, sprigionando, in pochi minuti, una lunga colonna di fumo nero, rendendo irrespirabile l’aria in tutta l’area circostante.

Per precauzione sono stati immediatamente evacuati tutti i pazienti del pronto soccorso e della medicina d’urgenza. Secondo una prima ricostruzione le fiamme potrebbero essere partite da alcune pedane di legno situate vicino al reparto di medicina.

“Brucia tutta la coibentazione di un’ala, le fiamme sono partite da delle pedane in legno accatastate. Sul posto 40 vigili del fuoco con diversi automezzi di cui una botte da 14000 lt” – si legge in una nota dei Vigili del Fuoco.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per verificare le condizioni di pazienti e lavoratori. Insieme al primo cittadino, l’Assessore alla Salute e al verde, Vincenzo Santagada, ha seguito le operazioni sul campo, con particolare riguardo alle attività di messa in sicurezza dell’intera area circostante e alla verifica dell’impatto ambientale causato dal fumo sprigionatosi.

“L’intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del Fuoco e la pronta attivazione del piano di emergenza interno hanno evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione risulta attualmente sotto controllo. Era doveroso accertarsi sul posto e mostrare vicinanza” – ha dichiarato il Sindaco Manfredi.