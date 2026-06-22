Sagra della Solidarietà tra montanare, primi, dolci e concerti: il ricavato andrà in beneficenza

In occasione delle celebrazioni per Santa Maria Goretti, domenica 5 luglio, Agerola ospiterà la Sagra della Solidarietà dando il via ad una serata di gusto, musica e fede.

Sagra della Solidarietà ad Agerola: menù e spettacoli

La prima edizione dell’evento, organizzato dall’Oratorio Giovanni Paolo II, trasformerà Piazza Generale Avitabile – nella frazione San Lazzaro, all’esterno della parrocchia SS. Annunziata – in un vero e proprio villaggio di sapori e divertimento, tra stand di prelibatezze e spettacoli live. Il tutto per un lodevole fine: l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza per le attività e le opere di ristrutturazione del Campetto Parrocchiale.

La Sagra si inserisce in un più ampio programma di iniziative dedicate alla raccolta fondi, lanciata per consentire ai bambini e ai ragazzi dell’oratorio di poter usufruire di un campo rinnovato dove poter giocare e praticare sport.

Il menù della serata è un omaggio alle eccellenze gastronomiche della nostra terra. I partecipanti potranno degustare fusilli con salsa alla lardiata e scaglie di provolone del Monaco dello chef stellato Vincenzo Guarino o la gustosa montanara fritta del pizzaiolo Raimondo De Crescenzo. A concludere in bellezza la proposta culinaria il pasticciotto al limone di Villa Paradiso del maestro pasticciere Andrea Pansa. Non mancheranno anguria, vino e acqua.

La serata sarà allietata dalldalla musica di Giovanni Fusco e Gerardo di Nola con Bema e Pupatella del Popolo.

Il programma religioso

Il programma religioso si aprirà il 4 luglio alle ore 18:00 con il Santo Rosario. Alle 18:30 seguirà la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Orazio Soricelli. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale in Chiesa diretto dal sacerdote Don Elio Benedetto in occasione del 35esimo anniversario del sacerdozio del parroco Luigi Avitabile.

Il 5 luglio si replicheranno Santo Rosario e Santa Messa, rispettivamente alle 18:00 e alle 18:30, per poi dare spazio alla tradizionale processione con la partecipazione dei fanciulli che quest’anno hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento dell’Eucarestia.

Sagra della Solidarietà di Agerola



