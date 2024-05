Terremoti Napoli e Pozzuoli, Manfredi: “Faremo un’area per chi ha paura di stare a casa”

A seguito dello sciame sismico che si è verificato ai Campi Flegrei, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha fatto il punto sulla situazione, cercando di tranquillizzare i cittadini partenopei che hanno chiaramente avvertito le diverse scosse di terremoto.

Terremoto Campi Flegrei e Napoli: parla il sindaco Manfredi

Diverse le scosse che hanno fatto tremare la terra non solo nell’area flegrea ma in tutta la città di Napoli: quella delle ore 19:51 di magnitudo 3.5 e soprattutto quella delle 20:10 di magnitudo 4.4, seguita dalle scosse di magnitudo 3.9 e 3.1 avvertite rispettivamente alle 21:46 e alle 21:55. Tutti eventi sismici intervallati da ulteriori scosse più lievi.

“Questa mattina le varie articolazioni dell’amministrazione comunale hanno intrapreso un massiccio intervento di controllo in tutte le strutture pubbliche nella cosiddetta area di interesse, a partire dalle scuole, sia quelle di competenza comunale che della città metropolitana” – ha dichiarato il primo cittadino nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina.

“Fino ad ora non sono stati rilevati danni significativi. Nessun danno anche allo stadio San Paolo e alla Mostra d’Oltremare. Le attività sono in pieno svolgimento e nelle prossime ore le attività di controllo proseguiranno senza sosta. I dati che ci arrivano dall’INGV dicono che non ci sono segnali di modifica del trend di questi mesi né sugli indicatori di sollevamento del suolo né sugli indicatori geochimici e questo è molto positivo”.

“Noi adesso ci stiamo anche organizzando per creare un’area di eventuale accoglienza per chi ha paura di restare a casa e vuole trascorrere la notte fuori. Questa è una fase che può continuare per mesi per cui il tema è da un lato gestire la sicurezza degli edifici, e ad oggi non rileviamo alcun danno significativo, dall’altro convivere con questo fenomeno cercando di mantenere la normalità. Per questa ragion oggi abbiamo ridotto la chiusura delle scuole solo a quelle della nona e decima municipalità e da domani, terminate le verifiche si andrà a scuola regolarmente” – ha concluso.