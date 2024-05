La redazione di Vesuvio Live ha raggiunto il Vulcanologo dell’Osservatorio Vesuviano Giovanni Macedonio, che in diretta sui nostri canali Facebook ha analizzato il delicato momento che stanno vivendo i Campi Flegrei, culminato con lo sciame sismico di questa notte avvertito in tutta l’area metropolitana di Napoli. Macedonio ha sconfessato la teoria secondo cui il bradisismo dei Campi Flegrei potrebbe provocare una eruzione da parte del Vesuvio: “Non c’è alcuna evidenza scientifica, anche se qualche studio ha confermato un debole legame tra i due vulcani. questi terremoti non riattiveranno il vulcano”.

Bradisismo Campi Flegrei, paura alle pendici del Vesuvio. Il vulcanologo: “Non sono collegati”

In particolare, molto interessante il passaggio sul presunto collegamento che ci sarebbe tra i Campi Flegrei ed il vicino vulcano: “Il legame tra i due vulcani è molto debole. Non c’è un’evidenza scientifica chiara, anche se ci sono studi che hanno trovato deboli legami tra di loro. Il bradisismo in atto nell’area flegrea non riattiverà il Vesuvio, non c’è nessun elemento che possa accertare una cosa del genere. Chi vive alle pendici del vulcano non ha rischi di subire le conseguenze del bradisismo flegreo”.