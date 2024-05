Napoli, rissa in discoteca si trasforma in dramma: due 15enni accoltellati, un arresto. Le ultime

Ancora un episodio di violenza minorile a Napoli. Nella serata di ieri, due ragazzi dell’età di 15 anni sono stati accoltellati gravemente a Bagnoli, in un noto locale notturno situato sul lungomare. L’efferato gesto sarebbe stato la conclusione di una rissa scaturita per futili motivi. I giovanissimi stavano partecipando ad una manifestazione musicale, quando si è scatenato il caos.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Bagnoli sono intervenuti immediatamente sul posto: dopo aver accertato il ferimento dei due 15enni, trasportati in codice rosso all’ospedale San Paolo, hanno individuato poco dopo il presunto colpevole, che presentava al momento dell’identificazione ferite da taglio alle mani. Inoltre, nei pressi di una staccionata poco distante dal luogo del crimine, è stato ritrovato il coltello utilizzato. Il 17enne fermato, di origini napoletane, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Le due vittime, entrambe 15enni, sono state sottoposte ad intervento chirurgico, per poi essere ricoverati in prognosi riservata. Non risultano essere in pericolo di vita.