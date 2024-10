J’Adore Pino D’Angiò: il vinile registrato a Posillipo disponibile anche online

Dallo scorso 3 ottobre, il vinile “J’Adore Pino D’Angiò” – l’ultimo progetto artistico del pioniere della disco italiana Pino D’Angiò, scomparso lo scorso luglio – è disponibile per l’acquisto in edizione limitata sul sito di nss edicola e presso l’omonima sede in Piazza San Pasquale a Napoli. Il disco, realizzato in una raffinata colorazione azzurra, rappresenta un tributo al grande artista.

Il progetto J’Adore Pino D’Angiò

Il progetto “J’Adore Pino D’Angiò” celebra l’eccezionale carriera musicale dell’artista, intrecciando la sua identità partenopea e l’iconico stile disco. Registrato a Napoli, su una terrazza di Posillipo con vista sul Vesuvio, il vinile ripercorre le origini di D’Angiò, nato a Pompei, attraverso quattro dei suoi brani più celebri: “Okay Okay,” “Una Notte da Impazzire,” “Donna in Costruzione” e “Che Strano Amore Questo Amore.” A completare l’opera, una bonus track esclusiva: la versione strumentale inedita di “Ma Quale Idea,” il pezzo che ha segnato il ritorno dell’artista al grande pubblico con la cover eseguita dai Bnkr44 durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

L’evento a Chiaia

Grazie alla collaborazione con PeerMusic, nss edicola lancia così il suo primo progetto musicale, con l’obiettivo di raccontare la storia di Pino D’Angiò e rinnovare il legame intramontabile del suo sound con le nuove generazioni. I brani inclusi, vere icone del disco-funk internazionale, rievocano un percorso di rinascita in cui Napoli, capitale culturale della disco italiana, gioca un ruolo fondamentale.

Disponibile in esclusiva per l’Italia anche presso nss edicola di Milano, il vinile è stato presentato in occasione di un evento musicale in Piazza San Pasquale a Napoli. La serata, curata musicalmente da TommiBoy, ha riunito la comunità locale per rendere omaggio a Pino D’Angiò in un’atmosfera vibrante e sulle note immortali della disco italiana.

Dettagli tecnici

Progetto promosso da nss edicola

Mix & Master: Maurizio Loffredo presso Gli Artigiani Studio (Formello, RM)

Fotografo: Francesco Freddo

Cover Art: Alessandro Bigi

Coordinamento editoriale: Francesco Abazia

Direzione creativa: Gianluigi Peccerillo

Project manager: Alessia Sciotto

Registrato nel 2024 presso il Godfather Studio di Napoli.

Un ringraziamento speciale a TommiBoy.

Profilo artistico di Pino D’Angiò

Nato a Pompei il 14 agosto 1952 e scomparso a Formello il 6 luglio 2024, Pino D’Angiò è stato un riferimento internazionale della disco italiana. Dopo il debutto con “È libero scusi?” nel 1979, raggiunge la vetta delle classifiche internazionali con “Ma Quale Idea” nel 1980. Nel 2003 partecipa come unico artista italiano al “World Tribute to the Funk” di Sony Music e, nel corso degli anni, contribuisce a innumerevoli progetti musicali di successo. Nel 2023, l’evento Disco Stupenda presso il Club Apollo di Milano ha riportato l’attenzione sul suo repertorio, introducendolo a una nuova generazione. Il rinnovato interesse ha portato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 accanto ai Bnkr44 con una versione speciale di “Ma Quale Idea.”

nss edicola

nss edicola, inaugurato nel 2023, è uno spazio fisico ideato da nss magazine per promuovere le attività culturali e commerciali delle città di Napoli e Milano. Parte della mission di nss edicola include l’apertura di pop-up in varie località, in Italia e all’estero, diffondendo una visione contemporanea e originale della cultura locale e digitale.