È morto Pino D’Angiò, simbolo degli anni ’80 con “Ma quale idea”: aveva origini napoletane

È morto a 71 anni Pino D’Angiò, cantautore nato a Pompei: il suo più grande successo, “Ma quale idea”, è un brano cult degli anni ’80 in voga ancora oggi.

Pino D’Angiò, morto un grande della musica

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Pino D’Angiò, celebre cantautore napoletano. Pino D’Angiò, nome d’arte di Giuseppe Chierchia, è nato a Pompei il 14 agosto 1952 e ha segnato un’epoca con la sua voce unica e il suo stile inconfondibile. La sua carriera è stata caratterizzata da successi memorabili che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

Pino D’Angiò è diventato famoso a livello internazionale grazie al suo brano più celebre, “Ma quale idea”, uscito nel 1980. Questa canzone, con il suo ritmo funky e il testo ironico, è diventata un vero e proprio inno e ha portato il nome di Pino D’Angiò oltre i confini italiani, facendolo conoscere anche all’estero.

Era nato a Pompei e portava Napoli nei suoi concerti

Le sue origini napoletane hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera artistica. La vivacità e la passionalità della sua terra d’origine si riflettono nelle sue canzoni, piene di energia e sentimento. Pino D’Angiò ha sempre portato con sé un pezzo di Napoli nei suoi concerti, nelle sue esibizioni e nelle sue composizioni, rendendo omaggio alla sua città natale.

Oltre a “Ma quale idea”, altri brani come “Un concerto da strapazzo”, “E’ libero scusi?” e “Io vivo come te” hanno consolidato la sua fama, confermandolo come uno degli artisti più versatili e innovativi del panorama musicale italiano. Pino D’Angiò ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, esplorando vari generi musicali e collaborando con numerosi artisti di fama.

Ha affrontato sette tumori

Pino D’Angiò ha affrontato 7 tumori nella sua vita, tra cui quello alla gola che ha compromesso irrimediabilmente la sua voce. Ma l’ultima “fiammata” del cantautore pompeiano è stata all’ultimo festival di Sanremo dove si è esibito con il gruppo Bnkr44: lo stesso gruppo che ha poi rilanciato il suo più grande successo, “Ma quale idea”, in chiave contemporanea. Un successo che ha fatto conoscere D’Angiò anche al pubblico più giovane, iscivendolo di diritto nel firmamento dei grandi della musica italiana.