Caos a Torre del Greco, fermati senza casco: arrivano i parenti per scagliarsi contro i vigili

Sarebbero quattro le persone denunciate lo scorso fine settimana, a Torre del Greco, per aver inveito contro gli agenti della polizia municipale, a seguito di un fermo effettuato regolarmente durante il servizio.

Torre del Greco, insulti agli agenti per un fermo: 4 denunciati

L’episodio si sarebbe verificato durante uno dei presidi degli uomini agli ordini del comandante Gennaro Russo. Nello specifico, gli agenti, coordinati sul posto dal tenente Gerardo Visciano, hanno effettuato una serie di verifiche nella zona di via Vittorio Veneto, cuore del centro cittadino. Qui i rappresentanti della polizia municipale hanno notato un ciclomotore con due persone a bordo e con il passeggero sprovvisto di casco.

Immediato è scattata l’alt per le verifiche del caso ma mentre gli operatori chiedevano i documenti al guidatore e alla persona risultata senza casco, proprio quest’ultima avrebbe iniziato a inveire pesantemente all’indirizzo dei suoi interlocutori. Un atteggiamento che addirittura si è accentuato ad ogni richiesta di riportare i toni della conversazione su binari più civili.

Sarebbe poi subentrata anche una ragazza (risultata essere la figlia del soggetto fermato per il controllo) che avrebbe iniziato a sua volta ad usare frasi oltraggiose nei confronti degli agenti. Sarebbe stata addirittura aiazzata contro i tutori dell’ordine. “Non si preoccupare, non ti possono fare niente” – le avrebbe detto l’uomo senza casco.

A questo punto è stata inevitabile la decisione di portare i due al comando di largo Costantinopoli, dove però sono sopraggiunte altre persone, parenti dei due (padre e figlia) trasferiti da via Vittorio Veneto. Alla fine per i quattro coinvolti, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio.