Turris, tramonta l’opzione Passeggio: “La società proseguirà il proprio progetto a Portici”
Apr 21, 2026 - Michele Massa
Il Portici 1906 ha diffuso un comunicato ufficiale sul futuro del club, chiarendo la propria linea societaria per la prossima stagione e, di conseguenza, chiudendo la porta all’ipotesi di un passaggio del presidente Passeggio alla guida della Turris nella prossima annata sportiva. Una decisione che definisce con maggiore chiarezza gli scenari dirigenziali e le prospettive immediate del club.
Nel comunicato, la società ha voluto fare il punto sulla propria situazione interna e sul percorso che intende seguire, ribadendo continuità e impegno progettuale. Di seguito il testo integrale diffuso dal club:
“Il Portici 1906 comunica ai tifosi e agli organi di stampa che la società è pienamente impegnata nel proseguimento del proprio progetto sportivo e gestionale.
L’obiettivo resta quello di garantire stabilità, serietà e continuità, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico.
La società ribadisce la volontà di costruire un percorso solido, basato sulla valorizzazione dei giovani e sul rafforzamento dell’identità del club.
Nei prossimi giorni verranno valutate tutte le strategie utili a migliorare ulteriormente la struttura e la competitività della squadra, nel rispetto della storia e della tradizione del Portici 1906.
Il club ringrazia i tifosi per il sostegno costante e invita tutto l’ambiente a restare unito in questa fase di lavoro e programmazione”.