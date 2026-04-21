Turris, tramonta l’opzione Passeggio: “La società proseguirà il proprio progetto a Portici”

Il Portici 1906 ha diffuso un comunicato ufficiale sul futuro del club, chiarendo la propria linea societaria per la prossima stagione e, di conseguenza, chiudendo la porta all’ipotesi di un passaggio del presidente Passeggio alla guida della Turris nella prossima annata sportiva. Una decisione che definisce con maggiore chiarezza gli scenari dirigenziali e le prospettive immediate del club.

Nel comunicato, la società ha voluto fare il punto sulla propria situazione interna e sul percorso che intende seguire, ribadendo continuità e impegno progettuale. Di seguito il testo integrale diffuso dal club: