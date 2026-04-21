La Festa Anni ’90 più famosa d’Italia e d’Europa arriva a Napoli: l’ingresso è gratis per tutti

Dopo il successo straordinario degli ultimi anni, Nostalgia 90, il party anni ’90 più famoso d’Italia, fa tappa a Napoli: l’appuntamento è all’Ex Base Nato, in via della Liberazione (Bagnoli), venerdì 1 maggio 2026 con ingresso gratuito.

Nostalgia 90, la grande festa a Napoli: l’ingresso è gratis

Una giornata all’insegna della musica, dell’energia e dei ricordi più amati degli anni ’90 che, con la data partenopea, segna ufficialmente la grande apertura della nuova stagione per l’area eventi. La grande festa prenderà il via dalle ore 12:00, proseguendo fino a mezzanotte, con ingresso gratuito e un format che unisce musica, spettacolo e intrattenimento immersivo.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il live show serale, con inizio dello spettacolo di Nostalgia 90 alle ore 21:00, che farà ballare migliaia di persone sulle hit che hanno segnato un’intera generazione. Con oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live, più di 280 eventi ogni anno e una community di oltre 2 milioni di follower, Nostalgia 90 si conferma il format leader in Europa dedicato alla cultura pop anni ’90, capace di trasformare un semplice evento in un’esperienza collettiva unica.

Nostalgia 90 non è solo una festa, ma un viaggio nel tempo. È un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente. Un progetto nato dalla passione per gli anni ’90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione. Ogni appuntamento è un’esperienza immersiva che trasforma la nostalgia in energia condivisa, creando un’atmosfera unica in cui cantare, ballare e lasciarsi trasportare.