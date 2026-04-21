Rosario Turco, non vedente ed in pensione, progetta videogiochi per unire vedenti e non

Cosa succede quando dopo circa quarant’anni di esperienza la vita ti mette di fronte a un ostacolo che sembra insormontabile? È il caso di Rosario Turco, un ingegnere di Torre del Greco in pensione, non vedente dal 2022, che insieme ai suoi ex colleghi universitari fonda il Gruppo NV&V (non vedenti e vedenti), che si occupa di programmare software di gioco per vedenti e non vedenti.

I giochi come strumento di integrazione

Rosario ha lavorato per tanti anni per aziende come Telecom, Tim e Poste Italiane nell’ambito della Information Technology, e ha deciso di prestare le sue capacità di programmazione per creare giochi insieme ai suoi vecchi compagni di università che adesso si trovano in vari posti d’Italia: Luigi Racioppi da Monza e Domenico Balestrieri da Pozzuoli.

Ad aggiungersi al gruppo anche dei giovani ragazzi torresi laureati in informatica, come Francesco Longobardi, appassionato di scacchi, e Mario Turco, che si è occupato della ricerca di software aperti utili ai non vedenti, come lo screen reader NVDA.

“I giochi” – afferma Rosario Turco – “sono pensati per essere usati sia da vedenti che da non vedenti, il che rientra nel nostro concetto di integrazione e inclusione dei due mondi. Ogni gioco consente di sollecitare le capacità cognitive e di memoria di un individuo.”

Nei software programmati dal gruppo NV&V sono stati implementati sistemi di sintesi vocale e sequenze di tasti, per permettere ai non vedenti di usufruirne senza difficoltà.

Una raccolta di software per l’ausilio alla disabilità visiva

Il gruppo NV&V ha raccolto tutti i giochi programmati in un blog, e questi aiutano il non vedente a divertirsi senza sentirsi escluso, allenando le sue capacità cognitive; attraverso questi software, anche i familiari ricevono supporto nel capire che anche con cose molto semplici l’integrazione è possibile.

Il gruppo NV&V ha dimostrato che quarant’anni di esperienza professionale non vanno in pensione, ma possono trasformarsi in uno strumento potentissimo per scardinare il senso di isolamento.

Per maggiori informazioni sul Gruppo NV&V e per scaricare i giochi, ma anche per reperire software come screen reader e leggere notizie su occhiali intelligenti e retine artificiali il blog è attivo: https://redyouman.github.io/2025/07/26/giochi-gratuiti.html.

Per tutti gli appassionati di scacchi è attivo il portale dove scaricare il gioco di punta Scacchi-it, dove è possibile reperire informazioni su circoli scacchistici per non vedenti: https://redyouman.github.io/blog/2026/04/18/tuttoscacchi.html.