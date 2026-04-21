Tra pasta, dolci e mozzarelle: a Napoli il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare

Napoli – Martedi 5 maggio 2026 alle ore 10:30 nella Sala della Loggia al Maschio Angioino,

si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare.

A Napoli il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare

In un contesto economico sempre più globalizzato, caratterizzato dalla diffusione di prodotti standardizzati e a basso costo, CASARTIGIANI Napoli sceglie di accendere i riflettori sulla filiera dell’Artigianato Alimentare, autentico presidio di qualità, tradizione e identità territoriale.

In questo scenario di eccellenza, l’organizzazione ha scelto di tributare un prestigioso riconoscimento al Club delle Eccellenze Campane “Terra Viva”, presieduto dal Cantautore nonché Ambasciatore della Canzone Napoletana nel mondo Luigi Libra. Una scelta dettata dalla straordinaria opera di promozione e tutela che il Club svolge quotidianamente, fungendo da custode dell’immenso patrimonio artistico e gastronomico della nostra terra.

L’iniziativa mira a sottolineare la grandezza straordinaria di questa terra campana, tra talenti ed eccellenze che il nostro territorio offre. Il riconoscimento va a chi, con dedizione, produce l’eccellenza: dalla pasta artigianale al pane fresco, finanche ai dolci della tradizione, fino al pregiato cioccolato campano.

Un tributo che abbraccia l’oro liquido dei nostri territori, con gli oli Ravece e Ortice che raccontano la storia di Irpinia e Sannio, la maestosità della Mozzarella di Bufala e del Fior di Latte, il sapore unico del Pomodorino del Piennolo e l’altissima qualità delle carni campane. Ogni prodotto è un racconto di sostenibilità e di un valore inestimabile che il Club Terra Viva ha saputo mettere a sistema.

L’evento, che gode del patrocinio della Camera Dei Deputati, Consiglio Regionale della Campania e del Comune di Napoli vedrà la partecipazione di:

Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli;

Fabrizio Luongo, Segretario Casartigiani Napoli;

Alessandro Caramiello, Presidente intergruppo parlamentare Sviluppo Sud aree fragili ed isole minori

Vincenzo Di Fiore, Presidenza intergruppo parlamentare area tecnica finanziaria;

Luigi Libra, Presidente del Club delle Eccellenze “Terra Viva”:

Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati.

Al termine della cerimonia, nella Sala Ricevimenti del Castello, sarà possibile degustare le eccellenze delle imprese premiate: un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della Campania, garanzia di salute, qualità e rispetto per le radici.

L’evento è aperto al pubblico e alla stampa, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e media sull’importanza di sostenere l’Artigianato alimentare di qualità, contrastando la perdita di identità culturale nel settore food.