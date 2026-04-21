Rapina al Vomero, a rischio i risarcimenti per i clienti: cosa dice la banca

Sarebbe surreale parlare di ritorno alla normalità, ma la riapertura della filiale Crédit Agricole, a pochi giorni dalla rapina che ha tenuto la città col fiato sospeso, è il primo passo verso tale direzione. Una normalità ancora precaria, fatta di appuntamenti, attese e risposte che tardano ad arrivare. Per molti correntisti, il vero problema non è ancora risolto: sapere cosa è rimasto nelle cassette di sicurezza, e cosa invece è andato perduto.

Il dilemma dei risarcimenti: bisogna dimostrare il valore dei beni

Ciò che tuttavia interessa maggiormente i clienti è la questione risarcimenti. In molti casi, come diversi correntisti hanno sottolineato, i beni sottratti erano oggetti che trascendevano il valore economico, essendo beni di appartenenza familiare anche da generazioni. Se il valore affettivo è insostituibile ed incalcolabile, c’è quello che materiale che però deve essere calcolato, ed è qui che si trova l’inghippo: la normativa sulla privacy, che fa sì che il contenuto delle cassette sia conosciuto solo dal cliente, fa ricadere su quest’ultimo l’onere di dimostrare il valore di quanto sottratto e che sia stato effettivamente sottratto.

Sul sito internet di Crédit Agricole si legge: “Con il nostro servizio di cassette di sicurezza, puoi custodire gli oggetti a te più cari nella massima riservatezza”. Tra le varie opzioni c’è quella di poter “disporre di una polizza assicurativa senza franchigia per un valore fino a 52.000€, con possibilità, se lo desideri, di estensione della copertura”. Ed inoltre: “Qualora intenda conservare beni per un valore complessivo superiore, conferirà mandato alla Banca per la stipula di un’apposita polizza assicurativa integrativa con una Compagnia di gradimento della Banca, i cui costi e spese saranno a carico del Cliente stesso”.

Il foglio informativo

A questo punto bisogna distinguere caso per caso. In via generale, la banca mette a disposizione la cassetta offrendo dunque un luogo estremamente riservato. Sta al cliente attivare la franchigia per valori fino a 52mila euro, ma in tal caso è a carico dell’utente dimostrare il contenuto effettivo ed il valore economico dei beni custoditi. Stesso discorso per l’assicurazione per beni di valore oltre i 52mila euro.

Il foglio informativo è più esaustivo: “La cassetta di sicurezza è un contenitore del quale la Banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari”.

“I beni depositati nelle Cassette di sicurezza sono assicurati sino al valore complessivo di € 52.000 contro eventi di furto, rapina, incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, tumulto, sommosse, terrorismo e sabotaggio. L’uso delle Cassette, pertanto, è concesso per la custodia di beni di valore complessivo non superiore al predetto massimale. Il canone relativo al servizio Cassette di sicurezza prevede, pertanto, la copertura assicurativa dei beni depositati sino al predetto valore complessivo”.

“Qualora il Cliente intenda conservare nelle Cassette di sicurezza beni di valore complessivo superiore, comunque non superiore a € 155.200,00, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Banca, conferendo alla medesima mandato per la stipulazione di un’apposita polizza assicurativa integrativa con compagnia di gradimento della Banca stessa, i cui costi e spese saranno a carico del Cliente richiedente. In tal caso, è prevista una maggiorazione del canone”.

Dalla lettera del foglio informativo si evincono, dunque, la massima riservatezza circa il contenuto della cassetta e l’esistenza di un massimale, al di sotto del quale vengono emessi i risarcimenti. Poiché, per quanto ne sappia la banca, una cassetta potrebbe anche essere temporaneamente vuota, sta al cliente dimostrare sia il contenuto che il valore. Con il rischio di restare con una manciata di euro in mano.