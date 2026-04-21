Arriva la Festa della Fragola, 3 giorni tra stand e concerti: l’ingresso è gratis per tutti

Dal 15 al 17 maggio 2026 a Parete, in provincia di Caserta, torna la Festa della Fragola, uno degli eventi più attesi del periodo, dedicato alla promozione e valorizzazione delle gustose fragole paretane. La manifestazione è organizzata dall’associazione La Tenda con il patrocinio del Comune. L’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è gratis.

Festa della Fragola 2026 Parete: stand e concerti a ingresso gratis

Per tre giorni il centro storico di Parete sarà animato da stand enogastronomici e spettacoli live con alcuni attesissimi ospiti che si esibiranno all’interno della Villa Comunale. Le famose fragole locali saranno l’ingrediente principale usato da maestri pasticcieri e gelatai per realizzare le prelibatezze da degustare nel corso della festa. Non solo dolci ma anche prelibatezze e specialità innovative in grado di deliziare anche i palati più esigenti.

Il tutto in un’atmosfera conviviale e di intrattenimento per grandi e piccini, tra musica live e spettacoli. Gran finale domenica 17 maggio in Villa Comunale con due ospiti speciali: Lil Jolie e Cristina D’Avena che si esibiranno dal vivo, regalando al pubblico uno spettacolo unico.

“La magia sta arrivando a Parete. Preparati a cantare, emozionarti e tornare bambino con Cristina D’Avena. Un appuntamento imperdibile alla Festa delle Fragole di Parete. Un’esplosione di musica, energia e nostalgia tra le note delle sigle più amate di sempre” – si legge in uno degli ultimi post diffusi dall’associazione.



