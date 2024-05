Napoli, rebus allenatore: Manna ha il “si” di Italiano ma De Laurentiis spinge per Gasperini o Conte

Il rebus panchina in casa Calcio Napoli si fa sempre più fitto. Sembra perdere forza l’ipotesi Stefano Pioli (che attualmente è la quarta scelta). Il cerchio attorno al successore Francesco Calzona si stringe a tre nomi: i primi due sono quelli dei ben più quotati Antonio Conte (su cui nella giornata di ieri sono arrivate importanti novità) e quello di Gian Piero Gasperini, che dopo la delusione di ieri in Coppa Italia comunicherà il proprio futuro solamente dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Il Napoli tra Manna, Conte e Gasperini: il ballottaggio è vivo

Secondo le ultime, Manna sembra aver strappato il “si” di Vincenzo Italiano, un cenno positivo che però non sarà a tempo indeterminato, visto che il tecnico vuole tenere ben saldo il suo futuro tra le mani. Per questo motivo richiede una trattativa veloce, che non si dilunghi per molto, anche perché l’allenatore della Fiorentina ha più squadre che lo vogliono. Dall’altra parte però Aurelio De Laurentiis sembra sempre più convinto delle sue due scelte: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il primo nome è quello più gettonato specialmente dopo le news di ieri che lo vogliono sempre più vicino a Napoli.

Per Gian Piero Gasperini invece ci vorrà tempo, il tecnico farà sapere il suo futuro solamente dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma il prossimo 22 maggio a Dublino. L’allenatore torinese nelle ultime ore ha chiesto ulteriore tempo perché vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua Atalanta, nella speranza di riuscire a portare un titolo a casa dopo la delusione di ieri sera contro la Juventus. Sarà dunque un mese intenso in casa Napoli ma la scelta dell’allenatore sembra sempre più vicina.