Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, nel corso della trasmissione ‘ Fuorigioco’ in onda su Tele A ha anticipato le date del ritiro che svolgerà la SSC Napoli in Abruzzo, che seguirà quello di Dimaro-Folgarida.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, le date: “Ci saranno tre amichevoli internazionali, ma non si giocherà qui la Coppa Italia”

Queste le parole del primo cittadino: “Si arriverà il 25 mattina e la ripartenza è legata a questioni che già conoscete, dovrebbe essere l’8 agosto. Coppa Italia al Patini? Non voglio sperare in cose negative. È una cosa che non mi è stata prospettata, credo che si possa giocare allo stadio Diego Armando Maradona. Novità? Non ci sarà lo scudetto. Si giocheranno tre amichevoli, verranno anticipate le date in conferenza stampa oggi pomeriggio. Probabilmente si giocherà con il Girona, mentre le altre avversarie dovrebbero essere una francese e una tedesca”.

Se il Napoli non dovesse classificarsi tra le prime otto dovrà giocare il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 10 agosto 2024. Un motivo in più per provare a salvare quel che rimane di questa disastrata stagione.