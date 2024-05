Gigi De Luca, da De Filippo a Tornatore, poi la TV: chi era l’amatissimo volto torrese

Addio a Gigi De Luca, l’attore di Torre del Greco è scomparso nella notte di oggi, 16 maggio 2024. Una notizia che lascia attoniti i tantissimi cittadini che hanno amato la persona e l’attore capace di portare un pezzo di città corallina sulle tavole dei teatri, sul grande e piccolo schermo collaborando con i più grandi attori e registi del secolo.

Gigi De Luca, chi era e cosa ha fatto l’attore scomparso

Gigi De Luca nasce nel 1943 a Torre del Greco, la città che ha profondamente amato e che verso di lui ha ricambiato l’amore, fino alla fine. Nel 1968 entra a far parte della compagnia di rivista di Aldo Tarantino e successivamente nel 1969 in quella di Vittorio Vittori.

Nel 1972 comincia il suo viaggio nel mondo del cabaret, esibendosi in locali storici come “Il Bagaglino”, la “Chanson” di Roma ed il “Derby” di Milano, insieme a personaggi del calibro di Roberto Benigni e Renato Pozzetto.

È il 1973 quando entra a far parte della compagnia di Nino Taranto, cominciando a distinguersi nei ruoli di giovane caratterista. Nel 1977 è regista e protagonista della prima parte dello spettacolo “Il teatro e la canzone Napoletana” con Sergio Bruni rappresentando “Pranziamo assieme” di Peppino De Filippo.

Una vita con i De Filippo

Sarà soltanto il primo contatto con i De Filippo, aprendo un legame che caratterizzerà la sua carriera. Nel 1981 Entra nella compagnia di Eduardo De Filippo ottenendo un successo personale, ed in seguito con Luca De Filippo, ricoprendo ruoli di coprotagonista.

Proprio di “Lucariello”, Gigi De Luca racconta un aneddoto nel quale ricorda di una visita a Torre del Greco: “Io e Luca eravamo a Torre per uno spettacolo. Di solito gli attori arrivano sempre un paio d’ore prima di entrare in scena, quindi lo invitai a prendere un caffè a via Roma – racconta De Luca – Luca rimase incantato da quello squarcio che si apriva al mare, e disse ‘Che meraviglia!’. Gli chiesi: ‘Che cosa?’. E lui ‘Ma guarda che bellezza che avete voi a Torre del Greco’. E noi nemmeno ci facciamo caso. Passiamo come se niente fosse”.

Sempre a teatro si esibisce in altre importanti opere come: “Bene mio core mio”, “Chi è chiù felice e me”, “Uomo e Galantuomo”, “Ogni anno punto e a capo” , “Non ti pago”, “Questi fantasmi”, “Il contratto”, sempre con l’inseparabile Luca De Filippo per tutti gli anni ’80 e ’90.

Gigi De Luca è protagonista anche nel 2008 con “Ditegli sempre di si”, 2012 con ″A Santa Lucia” con Geppy Gleijeses e Lello Arena, nel 2012 in ″Miseria e Nobiltà” .

Cinema e TV: i ruoli con Nanni Loj e Tornatore

Nel 1989 lo sbarco sul piccolo schermo in spettacoli su reti nazionali: “Come finì Ferdinando Ruoppolo” e “Buffo Napoletano” con Luigi De Filippo. Nel 2003 protagonista di tre episodi nella serie televisiva “La squadra”.

Partecipa anche, in anni più recenti, alla fiction di successo “I bastardi di Pizzofalcone” ed interpreta il ruolo di Regginella nel film di Ferzan Ozpetek “Napoli velata”. Al cinema, colleziona alcune prestigiose partecipazioni: nel 1993 in “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loj e nel 1994 in “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore.

L’ultimo lavoro donato alla sua Torre del Greco

Gigi De Luca è l’eccezione al proverbio “Nemo propheta in patria” poiché, oltre al successo nazionale e non solo è amatissimo nella sua Torre del Greco. Un amore che non perde occasione per ricambiare: risale a marzo il suo amorevole contributo come voce narrante al filmato realizzato da Salvatore Varo e Carlo Falanga per la partecipazione di due associazioni cittadine alla Borsa Mediterranea del Turismo, con il patrocinio morale del comune.