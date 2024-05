ADDIO/ Morto Gigi De Luca, l’attore torrese stroncato da un infarto

È morto Gigi De Luca, amatissimo attore di Torre del Greco: un infarto l’ha colpito nella nottata di oggi, 16 maggio.

Addio a Gigi De Luca, morto l’amatissimo volto torrese

Se n’è andato nella notte, stroncato da un infarto: aveva 84 anni Gigi De Luca, orgoglio torrese del cinema e del teatro nazionale. Da Torre del Greco all’Italia ed oltre, una lunghissima carriera che lo ha reso un volto simbolo della sua città.

Amava alla follia la sua città, Torre del Greco, e la sua città ricambiava. L’ultima apparizione è avvenuta proprio nel video di promozione turistica della città corallina per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo. Era il 6 marzo quando fu presentato il trailer del filmato a Palazzo Baronale. Gigi De Luca, volto e voce narrante di immagini mozzafiato, viene omaggiato con un lungo applauso da tutta la sala.

De Luca: “Torre del Greco è bellissima, godetevela”

Fu in quell’occasione che ai microfoni di VesuvioLive.it pronunciò queste parole: “Torre del Greco è una città bellissima. Ho girato l’Italia, l’Europa: certo, ci sono belle città, ma Torre è bellissima. Ve la dovete godere. Ma alzate la testa, guardate i palazzi, quanto sono belli, le strutture, le architetture! Guardate che bellezza, specialmente di sera, di notte, specialmente i giovani invece di mettersi con le birre… (ironizza, ndr)”.

“I giovani? Vanno via perché sono critici, ma amano le loro radici”

Ma proprio sui giovani, il noto attore aveva avuto modo di esprimere il suo pensiero ottimista pochi minuti prima. Infatti, tornando ad un’espressione più seria ribadisce: “I giovani sono un pò critici verso la propria città, un pò per le istituzioni, il lavoro. È giusto, anche perchè hanno il sangue ‘caliente’, vogliono evadere, hanno bisogno di vedere, ed è giusto. Ma po’? Sempe ccà tornano! Amano le loro radici perché amano la loro città comme si fosse mammà e papà”.

Una sorta di “testamento civico” quello di De Luca, un atto d’amore inciso in fotogrammi per sempre, che lega la lunga carriera dell’attore alle sue inestirpabili radici torresi. Un lascito morale fatto di ottimismo e resilienza che la città corallina non potrà dimenticare facilmente.