Torre del Greco alla Borsa Mediterranea del Turismo, commozione per il video promozionale

Alla Borsa Mediterranea del Turismo, Torre del Greco sarà presente con un proprio stand grazie all’impegno di due associazioni cittadine: presentato a Palazzo Baronale l’emozionante video che promuoverà le bellezze cittadine.

Borsa Mediterranea del Turismo, emozione per il video

Presentato a Palazzo Baronale il video promozionale che accompagnerà la presenza di Torre del Greco alla Borsa Mediterranea del Turismo, importante vetrina che dal 14 al 16 marzo apre le sue porte alla Mostra d’Oltremare a tour operator e professionisti del settore.

Una presenza che si realizza grazie all’impegno di due associazioni torresi: Sviluppo Area Porto, presieduta da Carlo Esposito e Fondiaria Oasi Vesuvio con a capo Gerardo Borriello. A sostegno della “missione” è arrivato il patrocinio morale del comune di Torre del Greco ed il supporto economico di numerosi sponsor, attività economiche tra le più importanti realtà cittadine.

Nei fotogrammi le meraviglie di Torre

Una rappresentanza degli imprenditori partner era presente questa mattina, 1° marzo, nella sala consiliare di Palazzo Baronale dove è stato mostrato il trailer del video: presenti anche il sindaco Luigi Mennella, il presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frulio e la consigliera Valentina Ascione, presidente della IV commissione consiliare che ha coordinato l’attività istituzionale.

Pur trattandosi di un estratto è stata grande l’emozione – a tratti, commozione – suscitata dai fotogrammi catturati dai videomaker Salvatore Varo e Carlo Falanga: non era difficile, infatti, scorgere occhi lucidi mentre scorrevano sugli schermi della sala consiliare i panorami mozzafiato di Torre del Greco, con il Vesuvio ed il porto, le chiese, gli ipogei, le tradizioni centenarie come la cantieristica navale, la lavorazione di coralli e cammei e la floricultura.

La road map di Mennella per il turismo

Ad aprire l’incontro il sindaco Lugi Mennella che ha fatto un excursus dei progetti in cantiere per rendere Torre del Greco una città attrattiva per i turisti. Una serie di progetti che fanno sognare ad occhi aperti: dalla riqualificazione di edifici storici e siti di interesse come Villa Sora alla programmazione di eventi, tra i quali il ritorno del cinema all’aperto ed un calendario estivo di appuntamenti che si preannuncia davvero ghiotto. A cominciare dall’attesissima Festa dei Quattro Altari. Mennella ha ribadito anche il lavoro già in campo per dare vita al Museo Virtuale del Corallo e del Cammeo, per dare una casa alla storica tradizione artigianale torrese.

Più turisti in arrivo, coi treni e dal mare

Ma dalle parole del primo cittadino traspare la volontà di pensare davvero in grande: dalle ultime interlocuzioni con RFI, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie, è emerso che a breve cominceranno i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Torre del Greco, con un nuovo parcheggio collegato direttamente a via Cesare Battisti, quindi a ridosso del centro storico.

Sarebbe “sul binario giusto” anche il progetto di una nuova mini-fermata della ferrovia dello Stato in zona Litoranea, verosimilmente nei pressi dell’attuale sottopassaggio di viale Crescenzo Mazza: un modo per condurre i turisti direttamente sul litorale.

Proprio il mare potrebbe essere al centro di importanti sviluppi futuri: oltre alla riconquista della balneabilità e la totale pulizia del Golfo che potrebbe raggiungersi entro il 2025, il progetto della Regione Campania prevede il ripascimento delle spiagge e l’estensione degli arenili. Sempre dal mare potrebbero arrivare le novità più interessanti, con la nuova linea traghetti che potrebbe collegare il porto di Torre del Greco con Ischia oltre che con Capri e Positano: significherebbe un afflusso di circa 100.000 persone durante tutta la stagione.

Un altro tra i più ambiziosi progetti prevede la possibilità, entro il 2025, di far approdare a Torre del Greco alcune particolari navi da crociera che, sostando al largo, potrebbero condurre gruppi di turisti altospendenti grazie a piccoli tender: un’interessante prospettiva per i commercianti torresi.

Le parole dei protagonisti

Dopo la presentazione del video, si sono alternati ai microfoni di VesuvioLive.it i protagonisti dell’avventura torrese alla BMT, a cominciare da Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto che ha ricordato come il percorso in essere sia cominciato proprio con l’importante contributo della nostra testata a far conoscere le bellezze del percorso che collegherà Torre del Greco con il cratere del Vesuvio: “Ma il primo passo è far conoscere Torre del Greco ai suoi stessi cittadini“, ha sottolineato.

Sulla stessa lunghezza d’onda Gerardo Borriello, presidente dell’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio, l’altra realtà no profit coinvolta: “Le persone che visitano i nostri sentieri sul Vesuvio esclamano ‘Che meraviglia’: ecco, noi vogliamo diffondere questa meraviglia“.

Il comune concede il patrocinio morale: le parole di Ascione e Frulio

A coordinare l’attività istituzionale è stata Valentina Ascione, consigliera comunale e presidente della IV commissione consiliare, tra le più emozionate per questa avventura: “Questa amministrazione vuole ridare luce alla città: permetteteci di sognare“, sono state le sue parole.

Dichiarazioni che comunicano ottimismo ed entusiasmo anche quelle di Gaetano Frulio, presidente del consiglio comunale che ha fatto gli onori di casa. “Torre del Greco è quella che vedremo nel video promozionale: non guardiamo più in basso, bensì in alto”, ha detto Frulio ricordando come l’indirizzo di questa amministrazione sia anche quello di aprire la casa comunale a sempre più realtà del territorio.

Il “cameo” di Gigi De Luca: “Torre del Greco è bellissima”

Al video realizzato da Varo e Falanga fa da voce narrante un grande rappresentante dell’orgoglio torrese, l’attore Gigi De Luca. Il maestro ha ribadito il suo amore per la città di Torre del Greco, ricordandone i profumi, i colori e regalando anche memoria di un particolare episodio che ha visto protagonista un altro grande del teatro, Luca De Filippo. “Io e Luca eravamo a Torre per uno spettacolo, lo invitai a prendere il caffè a via Roma. Lui guardò il panorama da via Salvator Noto, restò incantato da Torre del Greco. ‘È una meraviglia’ disse – ha raccontato De Luca – Io credo che Torre del Greco sia la città più bella del mondo“.

Il sostegno degli sponsor

La partecipazione alla BMT è stata resa possibile dal supporto degli sponsor. Tra quelli che non sono voluti mancare alla presentazione c’era Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral: “Abbiamo risposto positivamente alla richiesta di contributo da parte degli amici Carlo e Gerardo. Inoltre, i nostri artigiani saranno allo stand alla BMT a dimostrare il valore del nostro lavoro ed anche per aprire le porte al turismo esperienziale“.

Gianluca Ascione, in rappresentanza della struttura di Valle dell’Orso, ha rimarcato: “Sosteniamo l’iniziativa perché siamo legati alle nostre radici”. Un senso di appartenenza sottolineato anche da Michele Coppola della Facitaly Global Service: “Torre del Greco è sottovalutata: non dovrebbe mai mancare in una visita in Campania”.