VIDEO/ Albano canta l’inno italiano, l’esibizione è disastrosa: ma le colpe sono tutte della Lega

Albano Carrisi canta “a modo suo” l’inno italiano e si rende protagonista di una delle esibizioni più terrificanti mai viste in televisione. Il cantante di Cellino San Marco ha cantato a cappella, stonando più volte, storpiando ritmo e cadenza nel tentativo di mostrare una retorica stucchevole e senza senso.

L’esibizione imbarazzante di Albano che l’inno italiano

Se il Canto degli Italiani non unisce, di fatto, tutti gli italiani ancora divisi e talvolta contrapposti nonostante l’unificazione avvenuta formalmente 163 anni or sono, Albano al contrario è riuscito a mettere tutti d’accordo grazie a una performance da brividi… di orrore. Il popolo del web si è letteralmente scatenato criticando fortemente non solo il cantante, ma soprattutto la Lega Serie A che ha affidato il compito a un artista che ormai da tempo ha mostrato di essere ben lontano dalle vette raggiunte nei decenni scorsi.

Non è colpa di Albano, ma di chi gli ha dato l’incarico

Lo diciamo con immenso dispiacere per Albano, che per primo non meritava di essere al centro di tale bufera. Ad 80 anni la sua voce non può essere più quella giovinezza: l’errore è stato di chi gli ha dato l’incarico, non la sua che l’avrà accettato con l’entusiasmo che tutti possiamo immaginare.