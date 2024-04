Clamorosa indiscrezione, Gasperini accostato al Napoli: De Laurentiis ci sta pensando

Il Calcio Napoli vuole chiudere quanto prima questa stagione da incubo. Il pareggio di ieri contro il Frosinone è stato l’ennesima delusione della stagione e la Champions League si allontana ancora di più, in attesa di vedere l’Atalanta questa sera in campo contro l’Hellas Verona di Baroni. In casa azzurra si vuole già programmare per la prossima stagione e uno dei primi dubbi da sciogliere è legato alla panchina. Francesco Calzona non sembra essere la scelta primaria in vista del prossimo anno e nelle ultime ore tra i vari nomi è scoppiato il rumor che vorrebbe Gian Piero Gasperini alle falde del Vesuvio.

Gasperini al Napoli? La suggestione si fa sempre più grossa

Con Francesco Calzona sempre più lontano dal rinnovo con gli azzurri De Laurentiis e il suo staff provano a costruire il Napoli in vista della prossima stagione, che sarà decisiva per rilanciarsi dopo un campionato nero. Il primo dubbio da sciogliere è naturalmente quello sull’allenatore. Sono stati tanti i nomi accostati alla panchina azzurra in questi mesi, Conte e Italiano sono quelli più quotati, ma nelle ultime settimane prende valore la possibilità Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha ancora un anno di contratto con i bergamaschi, ma in caso di clamorosa vittoria dell’Europa League il nativo di Grugliasco potrebbe lasciare la piazza da vincitore.

Quello di Gasperini è un nome che è sempre piaciuto alla dirigenza azzurra, già negli scorsi anni si era fatto un timido tentativo per l’allenatore. A riportare l’indiscrezione questa volta è stato il Corriere dello Sport che ha spiegato che l’operazione è complessa ma non impossibile. Naturalmente ogni ipotesi dovrà essere approvata anche dal presidente De Laurentiis, che ha già fatto sapere che l’ultima parola sul prossimo allenatore sarà la sua.