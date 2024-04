Il Napoli non va oltre il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone, e getta alle ortiche una grandissima chance di avvicinarsi a Roma e Bologna. Finisce 2-2 tra la squadra di Calzona e i ciociari allenati da Eusebio Di Francesco: sblocca nel primo tempo Politano al 17′, Meret para un rigore a Soulè al 30′ salvo poi regalare la rete dell’1-1 ad inizio ripresa a Cheddira.

Fa tutto Meret: para un rigore, regala il pareggio ed evita la sconfitta. Fallimento Napoli

Reazione di nervi dei partenopei: trovano il gol che sembra essere della vittoria con Victor Osimhen, che con una zampata da due passi devia la conclusione di Khvicha Kvaratskhelia, salvo poi subire il definitivo 2-2 ancora da Cheddira, che liberissimo in area con un colpo di testa imparabile batte il portiere azzurro.

Meret salva poi nel finale su Seck, evitando il gol dell’incredibile 2-3. Finisce tra i fischi del Maradona, che non ne può più dell’insolenza degli azzurri. Con i due gol segnati quest’oggi, il Frosinone raggiunge l’imbarazzante quota 6 realizzazioni a Fuorigrotta in due partite stagionali tra campionato e Coppa Italia. Nel finale Mario Rui viene espulso per doppia ammonizione.