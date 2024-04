Conte sempre più lontano dal Milan: De Laurentiis vuole aprire un ciclo a Napoli con lui

Antonio Conte sarà con tutta probabilità il nome della prossima estate. Il tecnico dopo l’ultima esperienza al Tottenham e la successiva pausa, che l’ha visto lontano dai campi da calcio per oltre un anno, è pronto a ritornare a sedersi su una panchina. Il nome del leccese in questo momento è accostato a tantissimi club e il Napoli è uno tra questi nonostante il pressing iniziale del Milan. I rossoneri stanno però ragionando su tanti nomi e non sembrano indirizzati ancora verso un profilo in particolare. De Laurentiis sembra avere le idee molto più chiare, con Conte primissima scelta e uomo su cui vuole puntare per ripartire (senza dimenticare Gasperini, che è la seconda ipotesi nella lista).

Conte al Napoli? De Laurentiis vuole giocare d’anticipo sul Milan

Il Milan continua a ragionare sulla scelta del dopo Pioli. I rossoneri sono concentrati su più profili contemporaneamente, perdendo la concentrazione su Antonio Conte. Lo stesso Conte è continuamente in contatto con il presidente De Laurentiis che lo vorrebbe a tutti i costi sulla panchina azzurra, come confermato dai tantissimi tentativi fatti anche in passato. Come riportato da Repubblica, il dubbio Conte per tutte le pretendenti è legato al mercato da fare. Il Milan ha già fatto sapere che non vorrà fare spese folli quest’estate, ma preferisce puntellare la rosa, per renderla competitiva al massimo.

Idea che non stuzzica Conte, che su questo aspetto preferisce Napoli, dove nemmeno lì saranno fatte spese folli, ma complice la rifondazione che De Laurentiis ha in mente il tecnico leccese potrebbe avere più libertà sui tanti acquisti che gli azzurri saranno costretti a compiere. La volontà è quella di aprire un ciclo, come con Spalletti: tornare a vincere è fondamentale e farlo nel minor tempo possibile è la base.