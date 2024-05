Kvaratskhelia out a Udine, ma il rinnovo si avvicina: incontro ADL-Jugeli, le ultime

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste: nei giorni scorsi, precisamente nei pressi della partita con la Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara.

Kvaratskhelia out a Udine, ma il rinnovo si avvicina: incontro tra De Laurentiis e Jugeli

Il presidente e il giocatore, insomma, hanno rispettato le rispettive parole e intenzioni: riaprire la questione a fine campionato, ormai dietro l’angolo, per definire una volta per tutte la questione del contratto e soprattutto dell’ingaggio. Prettamente dell’ingaggio: la scadenza è ancora lontana, è datata 30 giugno 2027, ma Kvaratskhelia e il suo entourage aspirano già da un po’ a un incremento dello stipendio attestato per il momento intorno al milione e mezzo a stagione (con i bonus).

Più vicino ai giocatori della rosa di un livello di certo inferiore e non simile o quantomeno vicino al suo. Kvara stesso, comunque, almeno ufficialmente s’è sempre dichiarato soddisfatto della situazione complessiva e orientato a rivalutare la questione soltanto alla fine dell’anno. Anno sportivo.

Ormai a un passo, almeno per quel che riguarda gli impegni con il Napoli: per Khvicha, infatti, la maratona continuerà con l’Europeo, il primo e storico della sua Georgia, e dunque l’obiettivo è presentarsi in Germania con le idee chiare per tutti. L’incontro, dicevamo. Concluso con un risultato di questo tipo: aggiorniamoci presto. E così sarà. Non è arrivata ancora la firma, e dunque l’intesa su ogni aspetto, ma il nuovo appuntamento conferma che le parti stanno lavorando e hanno intenzione di continuare a farlo.

I convocati della SSC Napoli per la sfida contro l’Udinese

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

D’AVINO Luigi

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

MARIO RUI

MAZZOCCHI Pasquale

NATAN Bernardo De Souza

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

TRAORE’ Hamed Junior

NGONGE Cyril

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

SIMEONE Giovanni