Con un concerto all’alba in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli) ha preso il via la 35esima edizione di Itinerari Vesuviani, iniziativa culturale promossa da Fondazione Ente Ville Vesuviane, in collaborazione con l’associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Campania, e Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. ‘

Dall’alba al tramonto’, il titolo della rassegna che, alle 5.15, ha dato al pubblico l’opportunità di ammirare il sorgere del sole sulla terrazza della dimora settecentesca ‘sospesa’ tra Vesuvio e mare, sulle note di un trio di fiati dei maestri Lello Palma (sassofono), Nicola Di Donna (tromba) ed Enzo Vuolo (trombone); direttore artistico maestro Antonio Di Donna e direttore musicale maestro Antonio Graziano.

Tra i brani: Nessun dorma, Una lunga storia d’amore, Just a gigolo, Napule è di Pino Daniele, Grande Amore de il Volo, Overjoyed e altri.

Concerto mozzafiato all’alba con vista sul golfo, via alla rassegna ‘Itinerari Vesuviani’

“Intendiamo potenziare, in maniera estremamente forte ed efficace, l’azione di promozione e valorizzazione delle straordinarie Ville Vesuviane e quest’anno tante iniziative e progetti sono in corso di attivazione” ha detto il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda, riportato anche da Ansa.

“Stamattina partono due importanti progetti: Itinerari Vesuviani e Passeggiate Leopardiane. Itinerari parte all’alba, in un momento carico di suggestione e bellezza e il folto pubblico presente ci carica di entusiasmo e ci fa capire che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Il direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Roberto Chianese: “A Villa Campolieto, quest’anno, abbiamo voluto sperimentare una nuova formula di Itinerari Vesuviani. Siamo all’alba e ogni domenica, per tutte le domeniche di maggio, saremo nelle ville del Miglio d’Oro: il 12 alla Reggia di Portici al tramonto e poi il 19 a San Giorgio a Cremano in Villa Bruno e Villa Vannucchi e chiuderemo il 26 al Parco sul Mare di Villa Favorita in occasione della regata storica sulle rotte dei Borboni”.

Celeste Fidora presidente dell’associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani dice: “in questi anni abbiamo voluto dare un esempio per far conoscere sempre meglio le Ville Vesuviane. Quest’anno, all’alba, perché l’alba con il sole che sorge dal Vesuvio è uno spettacolo davvero da non perdere. Ci auguriamo che questo possa essere di esempio per promuovere altre iniziative del genere sul territorio”. A seguire una visita guidata tra le sale di Villa Campolieto.