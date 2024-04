FOTO/ Altro che Conte, per i bookmaker l’allenatore del Napoli sarà quasi certamente un altro

Altro che Conte. Secondo i migliori bookmaker italiani il prossimo allenatore del Napoli sarà quasi certamente un altro. Andando a spulciare in particolare le quote proposte da Snai e Gazzabet, il tecnico più accreditato a sostituire Francesco Calzona sulla panchina azzurra sarà Stefano Pioli.

L’ex Fiorentina è in rottura definitiva con il Milan, e nelle ultime ore il suo nome è diventato rovente: un suo arrivo all’ombra del Vesuvio oscilla in lavagna tra l’1,70 e l’1,75.

Antonio Conte, in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, è invece quotato a 3. Vincenzo Italiano segue a ruota tra 3,50 e 4, mentre si fa largo un’altra suggestione. Lo Special One José Mourinho ha infatti visto la sua quotazione calare vertiginosamente, dopo le recenti dichiarazioni circa la sua voglia di allenare rimasta ancora intatta. Tutti gli altri illustri cognomi fatti da gennaio in poi, superano la quota 10.