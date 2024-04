Stefano Pioli è il nome nuovo che aleggia attorno alla panchina del Napoli. Arrivato al termine del suo ciclo con il Milan, nonostante le dichiarazioni lascino intendere il desiderio di rimanere in rossonero, è stato inserito nelle ultime ore dai media sul listone di Aurelio De Laurentiis.

Pioli accostato al Napoli nelle ultime ore: è il più grande perdente nella storia dei derby di Milano

Dopo Conte, Gasperini, Italiano, Palladino e Thiago Motta, ci sarebbe anche lui in lizza per il ruolo di guida tecnica dei partenopei. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i contatti tra Pioli ed il club si sarebbero avviati addirittura a gennaio scorso: il Napoli avrebbe pronto per lui un contratto biennale da 3 milioni netti a stagione.

Intanto, con la sconfitta di ieri, il tecnico ex Fiorentina ha consegnato di fatto scudetto e seconda stella ai cugini dell’Inter. Per Pioli è stata la decima sconfitta in 15 derby disputati, di cui le ultime 6 di fila. Sono due record, seppur negativi: nessuno aveva fatto peggio nella storia della stracittadina di Milano.