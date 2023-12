Finalmente Turris: i corallini battono il Brindisi 3-1

La Turris vince contro il Brindisi – Foto Salvatore Varo

La Turris torna finalmente alla vittoria e batte il Brindisi per 3-1. Mattatore della serata Riccardo Maniero che si rende protagonista assoluto con un gol e due assist (per le reti di De Felice e Nocerino). Una Turris super propositiva con un primo tempo da cineteca e un secondo da gestione assoluta del punteggio. Sorride per ora anche la classifica che vede i corallini abbandonare la zona play-out, aspettando i risultati delle altre contendenti alla salvezza.

La cronaca di Turris-Brindisi

La Turris parte all’attacco e dopo un paio di tiri trova il vantaggio al 16’ con De Felice che accoglie uno splendido cross di Maniero e insacca l’1-0. Proprio Maniero è il mattatore della prima frazione, giocando al suo livello e al 31’ prima si prende il rigore e poi lo trasforma regalando il doppio vantaggio dei suoi. I corallini spingono ancora e trovano il tris al 38’, sempre Maniero a creare, stavolta servendo Nocerino, l’under aggancia e calcia di sinistro siglando il 3-0. La Turris spinge ancora e prima sfiora il poker con Franco e poi con Maestrelli che da cross prende il palo a portiere battuto e sulla ribattuta nessuno riesce ad insaccare.

La ripresa si apre con ritmi più blandi e il Brindisi riapre la sfida con Ganz che raccoglie una corta respinta di Fasolino e insacca a porta vuota. Entrano poi Pugliese e Cocetta a al 66’ per dare manforte alla difesa corallina al posto di Esempio e Matera. I corallini tornano in avanti al 75’ ed è sempre Maniero, ma stavolta il suo tiro al volo finisce alto di pochissimo al termine di una splendida azione in contropiede. Nel finale continua la gestione palla corallina con Guida e Scaccabarozzi che entrano nel finale per sigillare la vittoria che mancava da oltre due mesi.