Ore bollenti in casa Napoli per Antonio Conte

Il Calcio Napoli pensa al futuro, il primo nodo da sciogliere il prima possibile è quello legato alla panchina. Francesco Calzona è oramai certo di chiudere la sua esperienza in azzurro al termine di questo campionato, complice i risultati che sono mancati e una squadra che continua a fare fatica. Nel mentre Aurelio De Laurentiis con il suo staff continua a pensare a due nomi, il primo è quello del favorito Antonio Conte, sogno del presidente azzurro da anni, mentre il secondo è Stefano Pioli, che potrebbe essere il primo candidato in caso di mancato accordo con il tecnico salentino.

La situazione di casa Napoli, si riflette su Conte

Ad annunciare la notizia è Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal che afferma: “È il momento della scelta, De Laurentiis ha incassato l’apertura totale di Antonio Conte. Il presidente del Napoli sta parlando con Manna e Chiavelli, l’uomo dei bilanci, e insieme stanno facendo tutti i calcoli del caso. Su Conte potrebbe arrivare il Milan se si dovesse imputare Ibrahimovic, ma tra i rossoneri c’è molta confusione perché ci sono quattro persone a decidere e a Conte questa cosa non piace”.

Rimane però sullo sfondo sempre Stefano Pioli, altro pallino di ADL che virerebbe sul tecnico emiliano in caso di accordo mancato con Conte nei prossimi giorni. Lo stesso Conte che vorrebbe chiudere quanto prima con il Napoli per poi iniziare a programmare la prossima stagione che deve essere quella del rilancio dopo l’orrore di quest’anno. Al tecnico pugliese non mancano le offerte, le sirene arabe si fanno sempre più insistenti (anche se il tecnico non si è mai realmente interessato a questa nuova esperienza), ma secondo le ultime notizie il suo primo obiettivo sarebbe la panchina azzurra, dopo una trattativa estenuante, accordi verbali e suggestioni.