Il Calcio Napoli fatica a ritrovare i tre punti e anche contro la Roma è arrivata l’ennesima delusione stagionale con una vittoria buttata negli ultimissimi minuti per colpa del ritorno al gol di Abraham, dopo un anno esatto dalla sua ultima marcatura. Una partita difficile, fatta di scelte e momenti concitati. Come quelli di Calzona con Cajuste e Ngonge, finiti sotto le urla e le grida del tecnico calabrese, come rivelato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Specialmente con il calciatore belga ci sono stati minuti molto tesi, con il tecnico che lo ha richiamato duramente più volte nella ripresa.

Calzona infuriato contro Ngonge, il retroscena di Napoli-Roma

Il giornalista di Sky Sport intervenuto a Canale 8 si è rivolto così sulla questione tra Ngonge e Calzona: “Tecnicamente è di livello e ha fatto due giocate buone appena entrato in campo, ma poi si è letteralmente perso in mezzo al campo. Calzona lo avrebbe metaforicamente strangolato se lo avesse avuto tra le mani in quel momento, è così perché ce l’avevo a mezzo metro, gli diceva: ‘Dove vai? Passeggi in mezzo al campo’. Lui stringeva sempre e sul suo lato la Roma ripartiva e aveva spazi enormi palla a piede”.

L’altro calciatore finito sotto accusa da parte del tecnico azzurro è il centrocampista svedese Jens Cajuste. Il bordocampista di Sky spiega l’accaduto in casa Napoli così: “Cajuste non ha soddisfatto dal punto di vista tattico contro la Roma domenica pomeriggio. Calzona per tutto il tempo gli ha detto di allungare la squadra, lui da mediano ha schermato solamente, ha tolto spazio a Lobotka coprendolo e non dava la profondità che serviva alla squadra. Calzona gli chiedeva di giocare quindici metri avanti e lui faceva fatica in ogni azione non riuscendo a rispettare le indicazioni date”.