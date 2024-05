VIDEO/ Degrado e sporcizia a Piazza Garibaldi, una turista: “Arrivi a Napoli e temi per la tua vita”

Fa riflettere, e non poco, il video pubblicato da una turista appena arrivata a Napoli: filmando il degrado di Piazza Garibaldi, tra sporcizia e mercatino illegale della spazzatura, aggiunge la didascalia: “Arrivi a Napoli e hai paura per la tua vita”.

Turista vede Piazza Garibaldi: “Arrivi a Napoli e temi per la tua vita”

Il filmato è stato pubblicato da Gulsah G., il cui nickname su TikTok è gulsahgoesgloabal. Si tratta di una ragazza che sta viaggiando in Europa ed ha pubblicato diversi video girati in Italia (oltre a Napoli anche la Costiera Amalfitana, Roma, Firenze, Milano). Per quanto riguarda la città partenopea, non passano sicuramente inosservate le immagini che mostrano cosa vede un turista appena arriva a Piazza Garibaldi: un luogo di degrado e sporcizia, in determinati punti ed orari, dove si tiene perfino un mercato abusivo di cianfrusaglie recuperate qua e là, anche nella spazzatura. Ciò che per alcuni è da buttare per altri è ricchezza: un modo di dire probabilmente preso troppo alla lettera.

Il degrado è un problema di cui prendere atto

Il nostro giornale, da oltre dieci anni, è schierato in difesa di Napoli e di tutto il Sud, impegnandosi a dare visibilità alla bellezza e le eccellenze del nostro territorio. Non possiamo però far finta di non guardare quando c’è qualcosa che non va: per affrontare e risolvere un problema bisogna prendere atto della sua esistenza. La zona di Piazza Garibaldi, come anche Porta Nolana e Porta Capuana, è il biglietto da visita di Napoli. Non ci possiamo permettere che versino in condizioni del genere, soprattutto non possiamo permettere che le istituzioni, l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine non intervengano per assicurare decoro e legalità.

Cosa fanno le istituzioni?

Ai cittadini napoletani fa piacere l’esplosione del turismo degli ultimi anni, è motivo d’orgoglio vedere la città presa d’assalto dai visitatori desiderosi di ammirarla e conoscerla. È bene che anche la politica cittadina sventoli questo traguardo, però non dovrebbe soltanto riempirsi la bocca, dovrebbe agire e dare delle soluzioni a questioni anche gravemente lesive dell’immagine della città.