Squadra-tecnico, la rottura è ‘total’: “Calzona non dirige più alcun allenamento tattico”

Rottura totale tra Francesco Calzona e la squadra azzurra. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Ognissan, in diretta su Tv Play, i calciatori della SSC Napoli starebbero vivendo una sorta di autogestione nelle ultime settimane. Il tecnico non starebbe conducendo alcuna seduta tattica, ma si starebbe limitando a far disputare partitelle a ranghi misti alla rosa a sua disposizione.

Napoli-tecnico, la rottura è ‘total’: “Calzona non dirige più alcun allenamento tattico”

Queste le parole del giornalista, che se dovessero trovare riscontro, darebbero manforte alle polemiche derivanti dalle prestazioni sterili di calciatori partenopei: “Ho saputo da qualche amico che lavora nell’ambiente Napoli che tra Calzona e lo spogliatoio c’è rottura totale: Calzona non fa nemmeno più gli allenamenti tattici! La squadra si limita ad andare in campo”.

Anche un altro collega, Claudio Agave, ha confermato l’ipotesi di una scissione tra tecnico e giocatori: “C’è una voce che gira ormai da settimane secondo cui il Napoli fa solo le partitelle in allenamento. Ovviamente è una voce difficile da confermare perché agli allenamenti nessuno ci entra e la stampa viene tenuta lontano”.

Questa sera il Napoli si giocherà al Franchi di Firenze le residue speranze di qualificazione alla prossima UEFA Conference League: una vera e propria finale, quella che attende i partenopei. Se dovesse arrivare una sconfitta, la matematica condanna a rimanere sul divano i giovedì da settembre prossimo si tramuterebbe in amara certezza.