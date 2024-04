Napoli-Bologna, biglietti in vendita da oggi: info, prezzi e modalità di acquisto

La SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 30 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Bologna, che si disputerà il giorno 11/05/2024 ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La SSC Napoli inoltre informa i propri tifosi che in occasione della partita Napoli-Bologna, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore.

Entro le ore 17.00 di mercoledì 8 Maggio, ogni abbonato di curva B inferiore riceverà dall’indirizzo noreply@ticketone.it all’ indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione della fidelity card il nuovo segnaposto che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Bologna saranno i seguenti:

FASE 1 – FIDELITY CARD

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30 CURVE INFERIORI* 20 € 17 € CURVE SUPERIORI 30 € 25 € DISTINTI INFERIORI 40 € 30 € DISTINTI SUPERIORI 55 € 45 € TRIBUNA NISIDA 70 € 55 € TRIBUNA POSILLIPO 85 € 70 €

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Settore Intero Vendita Libera Ridotto U30 CURVE INFERIORI* 25 € 17 € CURVE SUPERIORI 35 € 25 € DISTINTI INFERIORI 45 € 30 € DISTINTI SUPERIORI 65 € 45 € TRIBUNA NISIDA 80 € 55 € TRIBUNA POSILLIPO 100 € 70 €

La tariffa “Under 30” è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 12/05/1994

*Curva B Inferiore non disponibile

FASI DI VENDITA

NAPOLI-BOLOGNA

La vendita dei biglietti si articola in due fasi:

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 15:00 di martedì 30 Aprile 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 5 Maggio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (vendita libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 6 Maggio 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 2

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 2

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS BOLOGNA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS BOLOGNA

I posti riservati ai tifosi con disabilità sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 6 Maggio 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco, e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone.

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG) PER NAPOLI VS BOLOGNA

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 6 Maggio 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale, e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS BOLOGNA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 Maggio 2024, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Per questo evento, il Club riserverà alcuni posti, in tribuna centrale inferiore, ai tifosi OVER 75. La procedura di rilascio dei tagliandi omaggio è consultabile sul sito ufficiale del club.