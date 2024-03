È disperata e si lancia dal ponte dell’ospedale del Mare. Il miracolo: è stata salvata

Tragedia sfiorata ieri all’ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, dove una donna sarebbe stata salvata mentre tentava il suicidio: una storia a lieto fine resa nota dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori che hanno evitato il peggio.

Ospedale del Mare, donna tenta il suicidio: salvata

“Paziente tenta il suicidio lanciandosi dal ponte dell’ospedale del Mare di Ponticelli: salvata dal personale di un’ambulanza privata. E’ successo pochi minuti fa. Una persona, una donna di 61 anni, probabilmente depressa, si è lanciata dal ponte di accesso al pronto soccorso del presidio ospedaliero” – si legge nel post diffuso dall’associazione.

Pare che la donna si trovasse al nosocomio per un ricovero ma, per motivazioni ancora sconosciute, avrebbe deciso di recarsi verso il ponte per farla finita e mettere fine alla propria vita. Un tentativo di suicidio sventato, per fortuna, da alcuni soccorritori che hanno assistito alla scena, provvedendo tempestivamente a soccorrere la paziente.

“Fortunatamente sul posto c’era una ambulanza della Europ Service che ha messo in atto il protocollo trauma immobilizzando la paziente e trasportandola al vicino pronto soccorso. Complimenti ai soccorritori che mossi dallo spirito di abnegazione hanno agito tempestivamente donando una chance in più alla donna disperata. Naturalmente complimenti anche al trauma center del nosocomio“.

Si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.