Il Conservatorio Musicale ‘Nicola Sala’ di Benevento ha insignito il cantante napoletano Gigi D’Alessio della Laurea honoris causa. Il direttore Giuseppe Ilario e la presidente Caterina Meglio hanno motivato così la scelta: “Ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background”.

Gigi D’Alessio riceve a Benevento la Laurea honoris causa: “Sogno gli ospedali vuoti”

“È un onore, dopo tanti e tanti anni di note, viaggi, incontri con musicisti, pubblico. Sono riconoscimenti che fanno bene all’anima. Io sono uno di loro, studiavo al conservatorio di Napoli. La musica è una di quelle cose che non bisogna mai smettere di studiare. Non mi sono mai sentito un dottore, né un maestro. Mi sento un lavoratore della musica, e soprattutto sono contento che grazie alla mia musica, come i miei colleghi, diamo lavoro a tante persone”.

“Il pubblico vede un cantante sul palco, ma non tutte le persone che ci sono dietro. Ho realizzato anche troppi sogni. Mi sento uno che ha avuto la possibilità di scrivere i propri sentimenti nelle canzoni: con le mie si sono innamorati, si sono lasciati, hanno pianto, hanno riso. Siamo trasportatori di emozioni, la musica smuove qualcosa dentro. Il vero sogno che ho è vedere gli ospedali vuoti. A Benevento ho trovato sempre un pubblico straordinario”.