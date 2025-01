FOTO/ Via Marina, auto sportiva si schianta attraversando marciapiede e pista ciclabile: poteva essere una strage

Questa mattina, un evento che ha rischiato di trasformarsi in tragedia ha scosso Via Marina, uno dei punti nevralgici della città di Napoli. L’incidente, descritto come “spaventoso e pericoloso”, è stato testimoniato da Luca Simeone, noto come il “Bicycle Mayor” di Napoli e direttore del Napoli Bike Festival.

Secondo quanto riportato da Simeone, un’auto sportiva ha improvvisamente perso il controllo della propria traiettoria. Superando il marciapiede e saltando il cordolo, il veicolo è finito sulla pista ciclabile, rischiando di investire potenziali ciclisti presenti in quel momento. “Ecco la risposta a chi ci chiede perché vogliamo le ciclabili in sede protetta“, ha dichiarato con forza Simeone, sottolineando l’importanza delle infrastrutture sicure per la mobilità ciclabile.

Le cause esatte dell’incidente non sono state ancora chiarite, ma le prime informazioni suggeriscono che il conducente dell’auto sportiva non abbia riportato danni particolarmente seri. Tuttavia, l’episodio ha sollevato un dibattito urgente sulla sicurezza stradale e la protezione delle piste ciclabili nella città partenopea.

La comunità ciclistica e i cittadini sono in attesa di ulteriori dettagli sull’incidente e sperano in misure immediate per prevenire eventi simili in futuro. Simeone, da sempre promotore di una Napoli più ciclabile e sicura, ha utilizzato questo episodio come un chiaro avvertimento sui pericoli che i ciclisti affrontano quando non sono adeguatamente protetti.

L’invito di Simeone è rivolto a tutte le istituzioni competenti affinché si impegnino a migliorare la sicurezza delle piste ciclabili, promuovendo non solo la salute e un ambiente più sostenibile, ma anche la vita stessa dei cittadini che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Questo evento ha messo in luce ancora una volta quanto sia cruciale per Napoli, e per tutte le città, investire in infrastrutture che tutelino realmente i ciclisti, trasformando le strade in spazi sicuri e inclusivi per tutti i tipi di mobilità.

Nota: Al momento della pubblicazione, ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni del conducente non erano ancora disponibili. Seguiranno aggiornamenti