Flop Zielinski, l’Inter vuole cederlo ma nessuno lo vuole

Piotr Zielinski potrebbe essere una delle sorprese in uscita dall’Inter, anche se al momento il suo nome non scalda particolarmente il mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dal Napoli, non ha convinto pienamente nella sua prima stagione in nerazzurro, tra problemi fisici e diverse panchine.

Zielinski senza offerte mentre l’Inter spera ancora nelle cessione

Uno scenario che il quotidiano definisce “non affatto inverosimile”, ma che al momento non trova alcun riscontro concreto. Non risultano offerte per Zielinski, né dall’Italia né dall’estero, e l’alto ingaggio – 4,5 milioni di euro netti a stagione – rappresenta un ulteriore ostacolo per molte squadre interessate.

L’unica pista ipotizzabile, per ora, resta quella che porta in Arabia Saudita, già sfiorata prima della firma con l’Inter. Ma si tratta, appunto, di una suggestione più che di un vero interessamento: non ci sono contatti attivi, né trattative avviate con club sauditi.