A Pompei la Marcia della Pace: migliaia di studenti in corteo contro tutte le guerre

A Pompei la XXVI Marcia della Pace con la partecipazione di ben 70 scuole. Migliaia di alunni sfilano questa mattina, inneggiando alla pace, percorrendo le strade principali della città fin oa giungere al sagrato del Santuario in piazza Bartolo Longo.

La Marcia della Pace 2024 a Pompei

Il tema della Marcia della Pace di Pompei di quest’anno è La guerra è una pazzia, argomento ancora più sentito a causa della nuova escalation del conflitto in Terra Santa, che va ad aggiungersi alla guerra che si sta ancora combattendo appena fuori casa nostra, quella tra Ucraina e Russia. Senza dimenticare i tantissimi conflitti nel mondo di cui si parla poco o non se ne parla affatto, che ogni giorno causano la morte di bambini, donne, anziani, uomini. Tragedie immani che provocano sofferenza e dolore.

La Marcia della Pace 2024 a Pompei è stata organizzata dal Centro Educativo “Bartolo Longo”, diretto da Fratel Filippo Rizzo, coordinatore della manifestazione. Raggiunto il Santuario della Beata Vergine del Rosario, gli studenti sono accolti dall’Arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, con un momento di riflessione davanti alla Facciata del Tempio mariano, dedicata, per volere del Fondatore Bartolo Longo, proprio alla Pace Universale.

Qui il tradizionale volo delle colombe e l’apposizione, grazie ai vigili del Fuoco, della corona di rose, benedetta dall’Arcivescovo, ai piedi della statua della Madonna posta in cima alla Facciata. La seconda parte della manifestazione nel Piazzale San Giovanni XXIII, dove le scuole primarie e secondarie di primo grado a esibirsi in canti e coreografie preparate per l’occasione e la lettura delle proprie riflessioni sulla Pace. Ad accompagnare il corteo degli studenti saranno le Bande musicali, i gruppi folk e le majorettes dei comuni di appartenenza delle diverse scuole che prenderanno parte alla manifestazione.