“Ri-scattiAmo le nostre città”: un concorso d’arte per raccontare Torre Annunziata e il territorio vesuviano

L’Archeoclub d’Italia APS-sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” ha lanciato il concorso “Ri-scattiAmo le nostre città”, per riscoprire la bellezza del nostro territorio attraverso la fotografia, la pittura e il disegno.

“Ri-scattiAmo le nostre città” per uno sguardo nuovo su Torre Annunziata

“Ri-scattiAmo le nostre città” invita cittadini, artisti e studenti a raccontare il territorio attraverso la creatività. L’iniziativa punta a stimolare uno sguardo nuovo su Torre Annunziata e sui comuni confinanti, portando alla luce le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali dell’area vesuviana, comprese quelle meno evidenti.

Il concorso punta, infatti, a far cogliere piccoli dettagli nascosti nei motivi architettonici degli edifici, in scorci poco conosciuti e in luoghi che raccontano antiche storie della comunità.

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e fotografia, con un’attenzione particolare per le nuove generazioni. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio potranno, infatti, partecipare individualmente oppure in gruppo con i propri compagni di classe, trasformando il concorso in un’occasione di condivisione e scoperta del patrimonio locale.

Ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà presentare una sola opera, scegliendo tra fotografia, disegno e dipinto. Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica in formato A4, con una didascalia riportata sul retro. Per disegni e dipinti sarà possibile utilizzare una tecnica libera, su cartoncino o tela, indicando il titolo dell’opera sul retro. I disegni saranno ammessi esclusivamente nei formati A3 o A4.

Le opere dovranno essere consegnate in busta chiusa giovedì 26 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso Palazzo Criscuolo, sede del Comune di Torre Annunziata. Chi non potesse raggiungere la sede comunale nell’orario previsto potrà concordare una modalità alternativa di consegna, purché entro la stessa scadenza, contattando l’Archeoclub all’indirizzo email torrearcheoclub@gmail.com oppure tramite WhatsApp ai numeri 333 307 8635 e 328 832 9629.

Mostra e premiazione a Palazzo Criscuolo

Tutte le opere pervenute saranno esposte a Palazzo Criscuolo a partire da martedì 15 dicembre, in occasione della serata inaugurale della mostra, che proseguirà fino a venerdì 8 gennaio 2027, giornata dedicata alla premiazione dei vincitori.

La valutazione si baserà su un doppio sistema di votazione: il giudizio di una giuria tecnica e le preferenze espresse dai visitatori durante l’inaugurazione. Per chi non potrà partecipare alla serata di apertura, sarà possibile votare anche mercoledì 23 dicembre, dalle ore 11 alle 12.

Le opere vincitrici saranno pubblicate sui giornali locali, mentre tutti i partecipanti riceveranno un attestato. I premi potranno essere ritirati esclusivamente il giorno della premiazione.

Con “Ri-scattiAmo le nostre città”, l’Archeoclub rinnova dunque l’invito a osservare il territorio con occhi nuovi, facendo dell’arte uno strumento di partecipazione, conoscenza e valorizzazione delle bellezze e delle tradizioni delle città vesuviane.