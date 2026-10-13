Amici 26, Aurora Venosa conquista i giudici: il talento di Torre Annunziata brilla su Canale 5

Torre Annunziata torna sotto i riflettori grazie ad Aurora Venosa, in arte Aura, giovane cantante che ha conquistato una nuova opportunità ad Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Il percorso di Aurora Venosa fra cinema e musica

Nata a Castellammare di Stabia e cresciuta a Torre Annunziata, Aurora si è presentata nella prima puntata del programma, andata in onda domenica 11 ottobre, con il suo inedito Solite solite. La performance ha conquistato Rudy Zerbi e Samurai Jay, mentre Amadeus ha espresso parere contrario. Due voti favorevoli, dunque, che le hanno consentito di conquistare la maglia e proseguire il percorso di selezione.

Per Aura non si tratta della prima esperienza in un talent musicale. Nel 2024 aveva partecipato a X Factor, riuscendo a raggiungere la fase dei Bootcamp. Un’occasione importante per confrontarsi con il pubblico e con il mondo della musica professionale, acquisendo maggiore esperienza e consapevolezza delle proprie capacità.

Il 2026 ha segnato un’altra tappa significativa della sua crescita artistica con la partecipazione a La Preside, fiction Rai diretta da Luca Miniero e interpretata da Luisa Ranieri, ispirata alla storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora. Nella serie Aurora ha vestito i panni di Jessica D’Amore, una studentessa con la passione per il canto, riuscendo a unire recitazione e musica. Ha, inoltre, interpretato Non mi basti mai, colonna sonora della fiction.

Lo scorso febbraio ha pubblicato anche Chiamami Ancora Love, singolo dalle sonorità urban pop che racconta la fine di una relazione e la possibilità di ricominciare.

La sensibilità artistica di Aurora affonda le radici anche nella storia familiare: i suoi genitori sono, infatti, campioni del mondo di tango argentino. Fin da piccola ha frequentato ambienti legati allo spettacolo, avvicinandosi anche alla danza e al canto.

Adesso, con Amici 26, si apre per lei una nuova sfida. Il suo nome si aggiunge a quello di altri talenti legati a Torre Annunziata, come Stefano De Martino e Lorella Boccia, che proprio attraverso il programma di Maria De Filippi hanno mosso passi importanti nelle rispettive carriere.

La strada è ancora da percorrere, ma Aurora ha già conquistato una prima opportunità per dimostrare il proprio valore. Torre Annunziata sarà pronta a fare il tifo per la talentuosa artista oplontina nel suo percorso ad Amici.