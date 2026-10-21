Savoia e Madonna della Neve, un confronto per il futuro di Torre Annunziata

A Torre Annunziata, il Savoia 1908 e la Madonna della Neve rappresentano due riferimenti profondamente radicati nella storia cittadina: da una parte la passione sportiva e l’orgoglio di appartenenza, dall’altra la fede religiosa e una tradizione che continua a caratterizzare la vita della comunità.

È da questa riflessione che nasce il convegno “Savoia e Madonna della Neve: passione e fede. Ma per cambiare serve altro…”, promosso dal Savoia 1908, dedicato al futuro di Torre Annunziata e al ruolo che sport, istituzioni e società civile possono svolgere nella costruzione di una comunità più stabile.

Legalità, giovani e opportunità: le priorità per il futuro

Al centro dell’incontro ci saranno temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, come la legalità, l’ educazione, e la creazione di opportunità per le nuove generazioni. Questioni che richiedono un confronto aperto e la collaborazione tra soggetti diversi, con l’obiettivo di superare le dichiarazioni di principio e promuovere una cultura fondata sul rispetto delle regole e sulla partecipazione attiva.

Investire sui giovani significa offrire percorsi formativi, modelli positivi e prospettive concrete, affinché possano diventare protagonisti del cambiamento.

Il futuro di Torre Annunziata dipende anche dalla capacità di trasformare le risorse culturali e umane della città in occasioni di sviluppo, rafforzando la coesione sociale e il senso di responsabilità verso il bene comune.

Il ruolo dello sport e il confronto con le istituzioni

In questo scenario, il Savoia 1908 intende valorizzare la propria funzione sociale, riconoscendo nello sport non soltanto una dimensione agonistica, ma anche uno strumento educativo e di inclusione.

Il convegno coinvolgerà anche numerosi rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, del mondo imprenditoriale e della società civile.

Saranno presenti, infatti, Emanuele Filiberto di Savoia, fondatore e amministratore delegato di The Royal Land Company, il magistrato Catello Maresca e il commissario straordinario di Torre Annunziata Gianfranco Tomao.

Il confronto coinvolgerà anche rappresentanti del Parlamento: Orfeo Mazzella, senatore della Repubblica e vicepresidente della 10ª Commissione permanente del Senato, e Annamaria Patriarca, deputata della Repubblica e segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La presenza di queste figure testimonia l’ampiezza dei temi affrontati e la volontà di favorire un dialogo tra competenze, responsabilità e ambiti istituzionali differenti.

L’appuntamento alla Basilica della Madonna della Neve

L’incontro si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 10:00, presso la Basilica della Madonna della Neve a Torre Annunziata.

La scelta di un luogo così significativo rafforza il legame tra l’iniziativa e le radici della comunità oplontina. Il messaggio è, infatti, chiaro: passione sportiva e fede religiosa sono risorse preziose, capaci di cambiare il futuro di una città.