Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, presente domenica all’evento dell’AEC per la pulizia di spiaggia Agostinella ha parlato della situazione generale dei rifiuti in città ed in particolare degli ingombranti, nell’ottica di prevenire l’accumulo per le strade ed evitare che il lavoro del cleanup non si riveli vano nel giro di poche settimane.

Mennella sui rifiuti: “Nel nostro piccolo diamo una mano, la gente vuole serenità”

L’evento di pulizia “abbasciammare” è diventato un incontro tra generazioni: una stretta di mano tra modi e tempi diversi di vivere la città, con l’unico intento di salvaguardare il benessere collettivo e tutelare una delle tante perle della città di Torre del Greco. “L’area era in condizioni pietose” – dice Mennella a proposito della spiaggietta Agostinella – “bisogna dare la possibilità alle persone di venire al mare, di passare una bella domenica perchè la vita è già difficile: e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano“.



Il primo cittadino ha toccato con mano (e con guanti) la situazione della piccola oasi nei pressi di via XX Settembre: una realtà che avevamo documentato qualche giorno fa raccogliendo le testimonianze di chi quella spiaggetta la frequenta da decenni. Per scelta, ma soprattutto per necessità: si tratta di uno dei pochi tratti marini liberi rimasti in città e per chi non può permettersi i costi degli stabilimenti balneari appare come un piccolo paradiso. Mennella però lancia un monito: “Tutte le spiagge devono essere liberamente accessibili, e nei lidi privati la discesa è consentita gratuitamente a tutti, si paga se si usufruisce dei servizi. Metteremo mano anche a questo”.

Il primo cittadino ne ha parlato incontrando sul posto proprio una delle residenti che, qualche giorno fa, aveva animatamente richiesto l’intervento delle istituzioni (e del sindaco in primis) invocando il ripristino della vivibilità nell’area marina. Una spiaggetta che i residenti cercano di tenere pulita autotassandosi e provvedendo alla rimozione dei rifiuti superficiali: ma niente possono contro le decine di carcasse di motorini, materassi, rifiuti speciali, spuntoni metallici, rifiuti elettronici che i volontari si sono trovati davanti domenica mattina. E che sono stati quasi tutti rimossi di concerto con l’organo comunale che ha richiesto l’intervento della ditta di nettezza urbana per il corretto smaltimento.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Un’auto tra le rocce, tra i bagnanti: interverranno i Vigili del Fuoco

“C’è ancora un’auto incastrata tra le rocce, ho chiesto ai Vigili del Fuoco di intervenire per mettere in sicurezza la zona, è importante, ci sono i bambini”. Un’auto, un’utilitaria Fiat, è quello che si capisce guardando i resti della vettura che decine di volontari hanno anche provato a spostare a mani nude ma senza successo. Probabilmente trascinata lì dalla furia delle piogge o addirittura frutto di attività criminali. “Posso capire i tronchi, che sono portati dalle onde: ma non i materassi” sottolinea il primo cittadino, che ha ben fisse nella mente le immagini della “lava” che trascina con la forza della acque tutto ciò che è in strada: auto, moto e rifiuti compresi.

Mennella: “Inviatemi segnalazioni, garantisco l’anonimato”

Ma come prevenire l’accumulo di questi rifiuti ? Mennella risponde: “Mi sono state girate foto di abusivi che caricano sugli automezzi water, mobili, eccetera, e poi li scaricano in giro per la città. Sappiamo chi sono, o meglio, lo immaginiamo e dobbiamo prenderli in flagranza di reato“. La richiesta di maggior controllo e prevenzione arriva da ogni parte della città, anche durante la diretta streaming con la quale abbiamo seguito l’evento di pulizia e che ha contato oltre ventimila visualizzazioni. “Ma chiedo alla cittadinanza di aiutarmi in queste segnalazioni, di fare foto, di riportare informazioni anche anonimamente: sono un avvocato, esiste il segreto professionale“.